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11 жовтня не працюватиме одна зі станцій метро у Харкові

Транспорт 18:52   10.10.2026
Оксана Якушко
11 жовтня не працюватиме одна зі станцій метро у Харкові

У неділю, 11 жовтня, станцію “Архітектора Бекетова” тимчасово закриють для обслуговування пасажирів, повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.

На цей час поїзди підземки будуть слідувати Олексіївською лінією метрополітену, але не зупинятимуться на вказаній станції.

Графік руху поїздів у вихідні Олексіївською лінією лишається без змін, за виключенням відправлення зі станції «Архітектора Бекетова».

Але в якості тимчасового укриття на час повітряних тривог станція буде відкрита для громадян.

У понеділок, 12 жовтня, о 5:30, станцію метро «Архітектора Бекетова» знову відчинять для пасажирів.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2026 в 18:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 11 жовтня, станцію “Архітектора Бекетова” тимчасово закриють для обслуговування пасажирів, повідомляє пресслужба Харківського метрополітену.".