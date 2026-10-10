РФ «оточила» сили СОУ і знову «захопила» Куп’янськ-Вузловий – ISW

Мілблогери РФ заявляють про оточення і наступи в Харківській області, які не відповідають реальності, повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери продовжують сперечатися про масштабне оточення між Вовчанським і Великобурлуцьким напрямками. Один російський військовий блогер стверджував, що російські війська нібито оточили Варварівку та Миколаївку (обидві на північ від Великого Бурлука). Але міноборони РФ та військові блогери регулярно роблять безпідставні заяви про масштабне оточення на Великобурлуцькому напрямку, хоча доказів на підтримку цих тверджень немає.

Інший російський військовий блогер 8 жовтня поскаржився, що багато російських джерел подають перебільшені дані про просування РФ у Харківській області, які не відповідають дійсності.

Російські війська нещодавно намагалися просунутися у напрямку Куп’янська. Згідно з опублікованими 8 жовтня відеоматеріалами з геолокацією, українські сили завдали удару російському військовослужбовцю на півдні Куп’янська-Вузлового після того, що, за оцінкою ISW, було російською операцією з проникнення.

Російські мілблогери стверджували, що війська РФ захопили Куп’янськ-Вузловий, хоча водночас у населеному пункті тривають бої. Міноборони РФ 9 жовтня заявило, що росіяни завдали ракетного удару по мосту через річку Оскіл, ймовірно, щоб послабити українську оборону та логістику в цьому районі і запобігти перекиданню українських військ – особового складу та техніки – через річку в Куп’янськ-Вузловий.