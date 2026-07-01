Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ

Російські війська 29 та 30 червня продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, проте не просунулися, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, на північ від Харкова супротивник намагається проводити операції з інфільтрації. Як повідомив речник Об’єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов, такі спроби фіксуються в районі населеного пункту Гранів, проте «російські війська не утримують жодних консолідованих позицій у населеному пункті».

Загалом дії армії РФ на Харківщині та Сумщині, схоже, спрямовані на те, щоб зв’язати українські підрозділи в певних непріоритетних районах, зазначив речник 14-го армійського корпусу України полковник Віталій Саранцев. За його словами, росіяни наступають у напрямку Козачої Лопані «з наміром створити нові обмежені наступальні ділянки вздовж міжнародного кордону».

За оцінками ISW, регулярні обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах відбуваються для того, щоб «створити інформаційний ефект та запобігти переміщенню концентрації сил українськими військами до пріоритетних ділянок лінії фронту».

Паралельно з цим СОУ продовжують кампанію ударів по російських військових об’єктах у Бєлгородській області вздовж міжнародного кордону. За даними Генштабу ЗСУ, в період з 29 на 30 червня українські війська завдали успішного удару по російському пункту управління безпілотниками поблизу Веселої Лопані, що розташована приблизно за 18 кілометрів від кордону.

Не принесли військовим РФ підтвердженого успіху і штурми на напрямку Великого Бурлука. Попри те, що один із російських мілблогерів опублікував карту із заявами про нібито просування окупантів на північний захід від Білого Колодязя, верифікованих підтверджень цьому немає, зазначили в ISW.

Натомість український військовий спостерігач Юрій Бутусов оприлюднив відеозапис, на якому зафіксовано точний удар українських сил по російській самохідній гаубиці 2С19 «Мста-С» саме на напрямку Великого Бурлука.

Безрезультатними для російських військ виявилися і наступальні дії на Куп’янському напрямку — протягом 29 та 30 червня жодного просування супротивника там також не зафіксовано.