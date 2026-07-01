Live

Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ

Фронт 08:37   01.07.2026
Олена Нагорна
Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ

Російські війська 29 та 30 червня продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, проте не просунулися, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зокрема, на північ від Харкова супротивник намагається проводити операції з інфільтрації. Як повідомив речник Об’єднаних сил ЗСУ полковник Віктор Трегубов, такі спроби фіксуються в районі населеного пункту Гранів, проте «російські війська не утримують жодних консолідованих позицій у населеному пункті».

Загалом дії армії РФ на Харківщині та Сумщині, схоже, спрямовані на те, щоб зв’язати українські підрозділи в певних непріоритетних районах, зазначив речник 14-го армійського корпусу України полковник Віталій Саранцев. За його словами, росіяни наступають у напрямку Козачої Лопані «з наміром створити нові обмежені наступальні ділянки вздовж міжнародного кордону».

За оцінками ISW, регулярні обмежені транскордонні атаки в раніше неактивних районах відбуваються для того, щоб «створити інформаційний ефект та запобігти переміщенню концентрації сил українськими військами до пріоритетних ділянок лінії фронту».

Паралельно з цим СОУ продовжують кампанію ударів по російських військових об’єктах у Бєлгородській області вздовж міжнародного кордону. За даними Генштабу ЗСУ, в період з 29 на 30 червня українські війська завдали успішного удару по російському пункту управління безпілотниками поблизу Веселої Лопані, що розташована приблизно за 18 кілометрів від кордону.

Не принесли військовим РФ підтвердженого успіху і штурми на напрямку Великого Бурлука. Попри те, що один із російських мілблогерів опублікував карту із заявами про нібито просування окупантів на північний захід від Білого Колодязя, верифікованих підтверджень цьому немає, зазначили в ISW.

Натомість український військовий спостерігач Юрій Бутусов оприлюднив відеозапис, на якому зафіксовано точний удар українських сил по російській самохідній гаубиці 2С19 «Мста-С» саме на напрямку Великого Бурлука.

Безрезультатними для російських військ виявилися і наступальні дії на Куп’янському напрямку — протягом 29 та 30 червня жодного просування супротивника там також не зафіксовано.

Читайте також: «Намагаються взяти село повністю» — ЗСУ про ситуацію в районі Козачої Лопані

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет
Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет
01.07.2026, 09:41
Сьогодні 1 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 липня 2026: яке свято та день в історії
01.07.2026, 06:00
Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч, обстріли регіону
Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч, обстріли регіону
01.07.2026, 09:28
“Намагаються взяти село повністю” – ЗСУ про ситуацію в районі Козачої Лопані
“Намагаються взяти село повністю” – ЗСУ про ситуацію в районі Козачої Лопані
30.06.2026, 20:42
Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня
Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня
30.06.2026, 21:47
Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ
Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ
01.07.2026, 08:37

Новини за темою:

01.07.2026
Новий соцпроєкт Терехова: хто з харків’ян отримає пільговий інтернет
01.07.2026
Майже два десятки російських атак було за добу на Харківщині — Генштаб ЗСУ
01.07.2026
Доба на Харківщині: військові РФ продовжили гатити по АЗС і руйнувати будинки
01.07.2026
Новини Харкова — головне за 1 липня: як минула ніч, обстріли регіону
30.06.2026
Трамваї змінять маршрути, дороги перекриють: як проїхати в Харкові 1 липня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Проникнення та спроби зв’язати СОУ на півночі від Харкова: ISW — про атаки РФ», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2026 в 08:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська 29 та 30 червня продовжували наступальні операції на північ і північний схід від Харкова, проте не просунулися, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".