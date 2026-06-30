“Намагаються взяти село повністю” – ЗСУ про ситуацію в районі Козачої Лопані

Спікер Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов повідомив, що російські війська присутні в прикордонному селі Гранів і “намагаються залізти та закріпитися” в Козачій Лопані.

ЗС РФ намагаються відкрити нове вклинення на півночі від Харкова – так оцінив ситуацію біля кордону Трегубов у етері “Суспільного”.

“Станом на зараз намагаються заходити, скажімо так. Намагаються залазити. Активно намагаються інфільтруватися. У Граневі безпосередньо є (російські військові – Ред.). Намагаються закріпитися та взяти це село повністю. У Козачій Лопані намагаються залізти та закріпитися. Зараз конкретно йдуть бої, тому казати щось рано, бо немає стабілізації безпосередньо лінії зіткнення“, — описав ситуацію спікер Угрупування об’єднаних сил.

Загалом він наголосив на активізації окупантів уздовж усієї лінії фронту як на Харківщині, так і в сусідній Сумській області.

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“Насправді, зараз у росіян немає нестачі в особовому складі на нашій сукупності напрямків, тому вони намагаються тиснути вздовж усієї лінії. Питання в тому, що є пріоритетні напрямки – як то Лиманський – і є трошки менш пріоритетні. Але вони навіть і на Великобурлуцькому, який до цього був взагалі низькоінтенсивний, на якому вони трошки відходили, навіть на ньому зараз намагалися тиснути”, – поділився Трегубов.

Він припустив, чим може пояснюватися така активізація загарбників: “З одного боку, в них немає проблем з особовим складом, з іншого боку, в них є вже помітні проблеми з пальним. Тому мені здається, що вони намагаються просто трішки пришвидшити свої дії”.