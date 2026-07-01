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Проникновение и попытки связать СОУ к северу от Харькова: ISW — об атаках РФ

Фронт 08:37   01.07.2026
Елена Нагорная
Проникновение и попытки связать СОУ к северу от Харькова: ISW — об атаках РФ

Российские войска 29 и 30 июня продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова, однако не продвинулись, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

В частности, к северу от Харькова противник пытается проводить операции по инфильтрации. Как сообщил спикер Объединенных сил ВСУ полковник Виктор Трегубов, такие попытки фиксируются в районе населенного пункта Гранов, однако «российские войска не удерживают никаких консолидированных позиций в населенном пункте».

В целом действия армии РФ в Харьковской и Сумской областях, похоже, направлены на то, чтобы связать украинские подразделения в определенных неприоритетных районах, отметил спикер 14-го армейского корпуса Украины полковник Виталий Саранцев. По его словам, россияне наступают в направлении Казачьей Лопани «с намерением создать новые ограниченные наступательные участки вдоль международной границы».

По оценкам ISW, регулярные ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах совершаются для того, чтобы «создать информационный эффект и предотвратить переброску украинских сил на более приоритетные участки фронта».

Параллельно с этим СОУ продолжают кампанию ударов по российским военным объектам в Белгородской области вдоль международной границы. По данным Генштаба ВСУ, в период с 29 по 30 июня украинские войска нанесли успешный удар по российскому пункту управления беспилотниками вблизи Веселой Лопани, расположенной примерно в 18 километрах от границы.

Не принесли военным РФ подтвержденного успеха и штурмы на направлении Великого Бурлука. Несмотря на то, что один из российских милблогеров опубликовал карту с заявлениями о якобы продвижении оккупантов к северо-западу от Белого Колодезя, верифицированных подтверждений этому нет, отметили в ISW.

В то же время украинский военный обозреватель Юрий Бутусов обнародовал видеозапись, на которой зафиксирован точный удар украинских сил по российской самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» именно на направлении Великого Бурлука.

Безрезультатными для российских войск оказались и наступательные действия на Купянском направлении — в течение 29 и 30 июня продвижения противника там также не зафиксировано.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска 29 и 30 июня продолжали наступательные операции к северу и северо-востоку от Харькова, однако не продвинулись, сообщает американский Институт изучения войны (ISW)".