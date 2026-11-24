Харків’янин спочатку мав сплатити штраф у майже 100 тисяч гривень, але Апеляційний суд посилив вирок, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У вересні 2025 року в одному із закладів Харкова місцевий мешканець запропонував військовозобов’язаному чоловіку «вирішити питання» з посадовцями Державної прикордонної служби і виїхати з України. Зловмисник доводив «клієнту», що має зв’язки серед прикордонників та вже неодноразово організовував такі вояжі.

Ціна за «послуги» становила $2000.

Наступного дня під час зустрічі ділок отримав від знайомого цю суму, після чого правоохоронці затримали його та повідомили про підозру.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину та щиро розкаявся.

У липні 2026 року Дергачівський райсуд Харківської області визнав чоловіка винним у зловживанні впливом та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 93 500 гривень.

Але прокуратура не погодилася із таким рішенням через м’якість призначеного покарання і подвала апеляційну скаргу.

Харківський апеляційний суд погодився з доводами прокурорів, скасував вирок першої інстанції та ухвалив нове рішення, яким засудив чоловіка до 2 років позбавлення волі реально.