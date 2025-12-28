Звіти про “успіхи” росіян у Куп’янську раптово відновило МО РФ – аналіз ISW

Російське Міноборони, ймовірно, зараз подвоює зусилля, щоби приховати свої невдачі у Куп’янську та не послабити позицію РФ у поточних мирних переговорах із США.

Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) після того, як 27 грудня МО Росії раптово відновило публікації докладних ситуаційних звітів про Куп’янський напрямок. До цього російські блогери активно обговорювали брехню військових командирів РФ та чиновників Кремля щодо просування у Куп’янську.

ISW інформує, що 27 грудня російське МО опублікувало відеозаписи та заяви командирів рот 1427-го, 1468-го та 1843-го мотострілецьких полків (всі три входять до складу 6-ї загальновійськової армії Ленінградського військового округу), які стверджували, що контролюють Куп’янськ і діють у центральній та північно-східній частинах міста.

“Російське МО, ймовірно, використало командирів нижчого рангу у звітах від 27 грудня, щоб спробувати відновити довіру до міністерства оборони в російському інформаційному просторі. Кремль, ймовірно, також намагається використати депутатів Держдуми Росії, які запекло заперечують просування українських військ, щоб пом’якшити негативну реакцію російської громадськості на події в Куп’янську. Наприклад, 27 грудня член оборонного комітету Держдуми Андрій Колесник звинуватив Україну у фальсифікації інформації про контроль України над Куп’янськом. МО Росії, чиновники Кремля та російські державні ЗМІ, схоже, беруть участь у загальнодержавних зусиллях, спрямованих на приховування невдач на полі бою в Куп’янську та усунення поширеної критики з боку військових блогерів та ультранаціоналістів щодо неправдивих повідомлень Кремля”, – пише американський Інститут вивчення війни.

При цьому аналітики наголошують: є достатньо доказів того, що українські сили звільнили більшу частину Куп’янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16, 20 і 26 грудня, вказують на те, що Сили оборони нещодавно просунулися вздовж шосе П-07 Куп’янськ-Шевченкове та шосе П-79 Куп’янськ-Чугуїв у центральній частині Куп’янська.

ISW проаналізував численні відеозаписи з геопозиціюванням, опубліковані протягом останніх тижнів, які свідчать про просування Сил оборони поблизу та в межах Куп’янська, що відповідає заявам українських офіційних осіб про успіхи в цьому районі.

“Масштаб доступних відкритих джерел, що свідчать про просування України в напрямку Куп’янська, у поєднанні з нехарактерно великою кількістю підтверджувальних повідомлень з російських джерел, які зазвичай не обговорюють успіхи України на полі бою, серйозно підривають когнітивні військові зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб представити російську воєнну перемогу як неминучу, а українську оборону — як таку, що знаходиться на межі краху”, – підсумовують в інституті.

Як повідомляв вранці 28 грудня Генштаб ЗСУ, 11 разів атакували військові РФ у Харківській області протягом минулої доби.