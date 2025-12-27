Енергоострів VS святковий терор: огляд фронту (відео)

Росія збудилася до свят. Харків відповів енергоостровом на різдвяний терор. “Зетників” прорвало з приводу Куп’янська. Бої за Сотницький Козачок та попередження для “ждунів”. Про російські спроби заморозити Харків та розширити фронт – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Ані тумани, ані сніг не знизили активності російських штурмів у Харківській області. Протягом тижня Генштаб ЗСУ стабільно інформував про два десятки боїв на добу в регіоні. Аналітики DeepState позначили на мапі збільшення російської зони контролю у Вовчанську та просування поблизу Дворічанського. Також підтвердилися повідомлення щодо боїв у прикордонні. У Золочівському районі окупанти атакували багатостраждальне село Сотницький Козачок. Водночас Інститут вивчення війни інформував про те, що спокою не було й на російській території. За даними осінтерів, українські війська просунулися через кордон до лісистої місцевості на Бєлгородщині, неподалік Шебекіно. Атаку оцінили як обмежену.

Заморозити Харків 4.0

“Це були ракети. Це був подвійний удар, – коментував на цьому тижні російський обстріл однієї з ключових ТЕЦ, що опалюють місто, мер Харкова Ігор Терехов. – Спочатку біля п’ятої ранку було влучання в ТЕЦ, яка заживляє місто Харків і забезпечує теплопостачання та енергопостачання міста Харкова. Потім близько 10-ї години ранку ще кілька ударів по тій само ТЕЦ. І як наслідок було повне знеструмлення, крім цього були перебої з теплопостачанням. Потім вже у другій половині дня, ближче до вечора, були обстріли. Влучання у дві котельні та насосну станцію, і були дуже важкі моменти, які ми досі ще проходимо”.

Міський голова Харкова зазначив: щоб мешканці залишилися з теплом, увімкнули енергетичний острів. Цю систему створювали з весни 2024 року. Тоді серія ракетних ударів по ТЕЦ-5, Зміївській ТЕС, трансформаторних підстанціях та інших об’єктах енергетики відправила місто до тривалого блекауту. Влада заявила про план децентралізувати систему опалення та електричної генерації, а також забезпечити критичну інфраструктуру альтернативними джерелами живлення. З цього часу в Харкові безперервно монтують когенераційні установки та невеликі котельні. Про суть робіт, що проводяться, завжди говорять з обережністю, щоб не повідомити ворогові корисної інформації. При цьому ефект очевидний: заморозити Харків росіянам уже не вдається четверту зиму поспіль. І це, вочевидь, не дає спокою терористам. Вони розпочали полювання саме на енергоострів. Про це Терехов заявив після вечірніх ударів на Святвечір. За його словами, мета ворога ясна – “спробувати занурити наше місто, всіх нас у холод та пітьму”. Однак комунальники докладають зусиль, щоб завадити цим планам.

Проте з огляду на активізацію російського полювання на енергоострів, харків’янам на свята потрібно бути особливо обережними.

“Час комендантської години збільшувати не планується. Однак, звичайно, ми будемо вносити корективи та можливо приймати нові рішення, враховуючи безпекові умови, загрози, дані розвідок тощо. Дивіться, краще свята провести вдома, не допускати масових скупчень на вулиці. Ми все розуміємо: люди, напевно, хочуть відпочити трохи, переключитися. Однак ворог дійсно підступний”, – попередив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Усвідомлення Куп’янська

Загальний вигляд мапи фронту на “найгарячішому” напрямку на Харківщині, в районі Куп’янська, протягом тижня залишався незмінним. Змінилося лише сприйняття подій там російськими так званими “військкорами”. На Різдво їх буквально прорвало заявами на кшталт: “Шеф, все пропало”. По суті “зетники” повністю підтвердили те, що українські аналітики, військові та ЗМІ повідомляли ще два тижні тому. Будь-який контроль ЗС РФ у Радьківці, Кіндрашівці та Мировому втрачений. Ситуацію в самому Куп’янську в російських каналах характеризують або нецензурно, або як “гірше за критичну”.

“Загальний лейтмотив цих усіх постів російських “військкорів”: вони, по суті, визнають, що вся офіційна російська пропаганда, весь офіціоз, всі офіційні заяви – вони повністю складаються з брехні, якій не можна вірити. Тобто те, що кажуть Путін та його генерали – це взагалі якась ахінея, яка ніде не перетинається з реальністю”, – прокоментував усе прочитане у ворожих телеграм-каналах український блогер Денис Казанський, який ретельно досліджує російський інформаційний простір і пропаганду.

Що характерно: прозріння у “зетників” сталося лише за кілька днів після путінської прямої лінії, де диктатор публічно повторював байки про “освобожденный Купянск” і прозоро натякав, що президента України Володимира Зеленського під Куп’янськом не було. За даними Сил оборони, нині в оточенні в Куп’янську може залишатися понад сотня окупантів, там є сорок активних позивних.

Сотницький Козачок та попередження для “ждунів”

Провалившись у Куп’янську, російське командування спробувало досягти успіху в іншій локації.

“Ворог заявляв, що він буде розширювати лінію фронту. І це він спробував на Сотницькому Козачку, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. – За декілька днів, коли тривають активні бойові дії, там знищено ліквідованими, двохсотими, більше 50 військовослужбовців Російської Федерації. Біля 100, відповідно, поранені по тому напрямку. Тобто наші воїни позиції тримають”.

Попри невдачу, якої, очевидно, зазнали цього разу окупанти, мешканців прикордоння Харківщини переконують не випробовувати долю та евакуюватися з небезпечних територій.

“Вони будуть вбивати. Не дай Боже, що станеться, – вони нікого жаліти не будуть. І навіть ті, скажемо, як називають нашими “ждунами” (не нашими, а їхніми “ждунами”), колаборантами, не знаю, як називають. Нехай не сподіваються, їх будуть убивати”, – підкреслив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.