Live

“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях

Записано 10:02   25.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях Скріншот

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав удари, які завдали росіяни напередодні по Харкову та передмістю, “підступними”. 

“Як наслідок – було повне знеструмлення, крім цього були перебої з теплопостачанням. І було прийнято відповідне рішення ними про обмеження гарячого водопостачання для районів міста Харкова, щоб зберегти систему теплопостачання. Потім, хочу сказати, що дійсно були перебої з електропостачанням і ми були змушені припинити роботу метрополітену, але завдяки певним зусиллям ми відновили роботу метрополітену”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він уточнив, що громадський транспорт у місті курсує, але є й обмеження – деякі трамвайні та тролейбусні маршрути довелося замінити на автобуси. Вже напередодні увечері, нагадав Терехов, ворог атакував енергетичну інфраструктуру міста.

“Було попадання у дві котельні та насосну станцію, і були дуже важкі моменти, які ми досі проходимо. Працюємо зараз, працювали всю ніч і робимо все можливе, щоб відновити теплопостачання, енергопостачання для міста”, – наголосив міський голова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. “Прильоти” також вплинули на роботу міського транспорту.

Читайте також: Вечірні обстріли Слобідського та Шевченківського районів Харкова – наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
Нічні авіаудари по Дергачах – “прилетіло” по енергооб’єкту (фото)
25.12.2025, 11:13
Новини Харкова — головне за 25 грудня: просування РФ, удари по регіону
Новини Харкова — головне за 25 грудня: просування РФ, удари по регіону
25.12.2025, 11:20
ДСНС: у Дергачах горіло підприємство, чоловік загинув через загоряння дивана
ДСНС: у Дергачах горіло підприємство, чоловік загинув через загоряння дивана
25.12.2025, 08:05
“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях
“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях
25.12.2025, 10:02
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
Протягом минулої доби ЗСУ відбили 15 атак ворога – Генштаб
25.12.2025, 08:21
Як відключатимуть світло в регіоні сьогодні – енергетики опублікували графіки
Як відключатимуть світло в регіоні сьогодні – енергетики опублікували графіки
25.12.2025, 09:15

Новини за темою:

24.12.2025
У деяких районах Харкова немає гарячої води, опалення «прикрутили»
18.12.2025
Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)
16.12.2025
Іванов: без світла майже 200 тисяч жителів області, 5% знеструмлені постійно
29.11.2025
Росіяни просунулися у Вовчанську, йдуть у бік Великого Бурлука: у чому задум
29.11.2025
Стало відомо, скільки мешканців Харкова без опалення через удар росіян


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2025 в 10:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав удари, які завдали росіяни напередодні по Харкову та передмістю, “підступними”. ".