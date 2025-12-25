“Робимо все, щоб відновити теплопостачання” – мер про удари по котельнях

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов назвав удари, які завдали росіяни напередодні по Харкову та передмістю, “підступними”.

“Як наслідок – було повне знеструмлення, крім цього були перебої з теплопостачанням. І було прийнято відповідне рішення ними про обмеження гарячого водопостачання для районів міста Харкова, щоб зберегти систему теплопостачання. Потім, хочу сказати, що дійсно були перебої з електропостачанням і ми були змушені припинити роботу метрополітену, але завдяки певним зусиллям ми відновили роботу метрополітену”, – зазначив Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він уточнив, що громадський транспорт у місті курсує, але є й обмеження – деякі трамвайні та тролейбусні маршрути довелося замінити на автобуси. Вже напередодні увечері, нагадав Терехов, ворог атакував енергетичну інфраструктуру міста.

“Було попадання у дві котельні та насосну станцію, і були дуже важкі моменти, які ми досі проходимо. Працюємо зараз, працювали всю ніч і робимо все можливе, щоб відновити теплопостачання, енергопостачання для міста”, – наголосив міський голова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 24 грудня військові РФ двічі обстріляли один із ключових об’єктів енергетики, який живить та опалює Харків. Серії вибухів чули близько 6:00 та після 10:00. Перед цим моніторингові канали попереджали про швидкісні цілі у напрямку селищ Пісочин та Подвірки. Облпрокуратура встановила: рано-вранці ворог здійснив обстріл з РСЗВ «Торнадо-С». Цей удар минувся без постраждалих. Але повторна атака спричинила трагедію. Загинув 51-річний співробітник транспортного підприємства, розташованого поряд із ТЕЦ. Ще четверо людей там постраждали. Також поранено дев’ятьох співробітників енергооб’єкта. Внаслідок удару у Харкові суттєво впала напруга, повідомив мер Ігор Терехов. Це вплинуло на теплопостачання. “Прильоти” також вплинули на роботу міського транспорту.