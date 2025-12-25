«Делаем все, чтобы возобновить теплоснабжение» – мэр об ударах по котельным
В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов назвал удары, которые нанесли россияне накануне по Харькову и пригороду, «коварными».
«Как следствие – было полное обесточивание, кроме этого были перебои с теплоснабжением. И было принято соответствующее решение ними об ограничении горячего водоснабжения для районов города Харькова, чтобы сохранить систему теплоснабжения. Затем, хочу сказать, что действительно были перебои с электроснабжением и мы были вынуждены прекратить работу метрополитена, но благодаря определенным усилиям мы возобновили работу метрополитена», – отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он уточнил, что общественный транспорт в городе курсирует, но есть и ограничения – некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты пришлось заменить автобусами. Уже накануне вечером, напомнил Терехов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру города.
«Было попадание в две котельные и насосную станцию, и были очень тяжелые моменты, которые мы до сих пор проходим. Работаем сейчас, работали всю ночь и делаем все возможное, чтобы возобновить теплоснабжение, энергоснабжение для города», – подчеркнул городской голова.
Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. «Прилеты» также повлияли на работу городского транспорта.
Читайте также: Вечерние обстрелы Слободского и Шевченковского районов Харькова – последствия
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Делаем все, чтобы возобновить теплоснабжение» – мэр об ударах по котельным», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 декабря 2025 в 10:02;