«Делаем все, чтобы возобновить теплоснабжение» – мэр об ударах по котельным

В эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов назвал удары, которые нанесли россияне накануне по Харькову и пригороду, «коварными».

«Как следствие – было полное обесточивание, кроме этого были перебои с теплоснабжением. И было принято соответствующее решение ними об ограничении горячего водоснабжения для районов города Харькова, чтобы сохранить систему теплоснабжения. Затем, хочу сказать, что действительно были перебои с электроснабжением и мы были вынуждены прекратить работу метрополитена, но благодаря определенным усилиям мы возобновили работу метрополитена», – отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он уточнил, что общественный транспорт в городе курсирует, но есть и ограничения – некоторые трамвайные и троллейбусные маршруты пришлось заменить автобусами. Уже накануне вечером, напомнил Терехов, враг атаковал энергетическую инфраструктуру города.

«Было попадание в две котельные и насосную станцию, и были очень тяжелые моменты, которые мы до сих пор проходим. Работаем сейчас, работали всю ночь и делаем все возможное, чтобы возобновить теплоснабжение, энергоснабжение для города», – подчеркнул городской голова.

Как сообщала МГ «Объектив», 24 декабря военные РФ дважды обстреляли один из ключевых объектов энергетики, который питает и отапливает Харьков. Серии взрывов слышали около 6:00 и после 10:00. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о скоростных целях в направлении поселков Песочин и Подворки. Облпрокуратура установила: рано утром враг осуществил обстрел из РСЗО «Торнадо-С». Этот удар обошелся без пострадавших. Но повторная атака привела к трагедии. Погиб 51-летний сотрудник транспортного предприятия, расположенного рядом с ТЭЦ. Еще четверо человек там пострадали. Также ранены девять сотрудников энергообъекта. В результате удара в Харькове существенно упало напряжение, сообщил мэр Игорь Терехов. Это отразилось на теплоснабжении. «Прилеты» также повлияли на работу городского транспорта.