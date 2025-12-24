Live

Обстрел пригорода Харькова: враг атаковал ТЭЦ дважды за день (фото)

Происшествия 14:48   24.12.2025
Виктория Яковенко
Обстрел пригорода Харькова: враг атаковал ТЭЦ дважды за день (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ ударила по энергетическому объекту в пригороде Харькова в 05:30 и после 10:00.

Предварительно, рано утром оккупанты применили РСЗО «Торнадо-С».

«Впоследствии, в период с 10:20 до 10:45, войска РФ повторно нанесли удары по указанному объекту. Ранения получили девять сотрудников», — отметили правоохранители.

Также повреждено транспортное предприятие, расположенное неподалеку. Там погиб работник, еще четверо ранены.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УКУ).

Сейчас правоохранители устанавливают тип вооружения, которым россияне нанесли повторный удар.

удар по ТЭЦ в пригороде
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по ТЭЦ в пригороде
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:20. С паузами они звучали до около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщал, что «прилетов» в Харькове не было – оккупанты били по пригороду. В городе останавливалось метро. После серии взрывов в АО «Харьковоблэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии. Позже Терехов уточнил, что враг нанес серию ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. В результате атаки в Харькове существенно упало напряжение, что сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Известно, что погиб один человек – 51-летний мужчина. Еще 13 пострадали, их госпитализировали.

Автор: Виктория Яковенко
