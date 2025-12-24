Обстріл передмістя Харкова: ворог атакував ТЕЦ двічі за день (фото)
За даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ вдарила по енергетичному об’єкту в передмісті Харкова о 05:30 та після 10:00.
Попередньо, рано-вранці окупанти застосували РСЗВ «Торнадо-С».
«Згодом, у період з 10:20 до 10:45, війська рф повторно завдали ударів по вказаному об’єкту. Поранення отримали дев’ять співробітників», – зазначили правоохоронці.
Також пошкоджене транспортне підприємство, розташоване неподалік. Там загинув працівник, ще четверо — поранені.
Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 ККУ).
Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким росіяни завдали повторного удару.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 10:20. Із паузами вони лунали до близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомляв, що «прильотів» у Харкові не було – окупанти били по передмістю. У місті зупинялося метро. Після серії вибухів в АТ «Харківобленерго» повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії. Пізніше Терехов уточнив, що ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Внаслідок атаки у Харкові суттєво впала напруга, що позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Відомо, що загинула одна людина – 51-річний чоловік. Ще 13 постраждали, їх шпиталізували.
