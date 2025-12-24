Live

Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹

Події 12:43   24.12.2025
Вікторія Яковенко
Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹

Ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 12:43. Внаслідок ударів по Харківському району загинув 51-річний чоловік, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.

Доповнено о 12:32. Ще дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Харківський район, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Станом на зараз загалом відомо про 13 поранених і одного загиблого», – зазначив голова ХОВА.

12:16. «Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені», – повідомив розповів Терехов.

Міський голова зазначив, що наразі усі профільні служби визначають реальний масштаб руйнувань.

«Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян. Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота  електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації», – уточнив Терехов.

Відео: Харківська міськрада

Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 11 людей отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок ракетних ударів по передмістю.

Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 10:20. Із паузами вони лунали до близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомляв, що «прильотів» у Харкові не було – окупанти били по передмістю. У місті зупинялося метро. Після серії вибухів в АТ «Харківобленерго» повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Відновлення критичної інфраструктури Харкова: хто привласнив 70 млн грн
Відновлення критичної інфраструктури Харкова: хто привласнив 70 млн грн
24.12.2025, 12:36
Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹
Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹
24.12.2025, 12:43
У Харкові сьогодні було чутно вибухи – в місті зупинялося метро (доповнюється)
У Харкові сьогодні було чутно вибухи – в місті зупинялося метро (доповнюється)
24.12.2025, 11:05
Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)
Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану, який обговорюють із США (список)
24.12.2025, 10:28
Після обстрілів у Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Після обстрілів у Харкові та області почалися аварійні відключення світла
24.12.2025, 11:25
Новини Харкова — головне за 24 грудня: РФ вдарила по ТЕЦ – загиблий, поранені
Новини Харкова — головне за 24 грудня: РФ вдарила по ТЕЦ – загиблий, поранені
24.12.2025, 12:22

Новини за темою:

20.12.2025
«Буде класний» – Терехов про «сквер закоханих», що створять у Харкові
20.12.2025
«Це наш обов’язок»: у Харкові з’явиться «Ветеранський центр», подробиці
18.12.2025
Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати
18.12.2025
Спецфонд для підтримки ВПО: звідки брати гроші та навіщо він, пояснив Терехов
18.12.2025
Чи буде в Харкові вода і опалення у разі блекауту: відповідь Терехова (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2025 в 12:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.".