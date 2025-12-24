Терехов повідомляє про удар по ТЕЦ в передмісті: загиблий, що з транспортом 📹
Ворог завдав серії ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова, повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Доповнено о 12:43. Внаслідок ударів по Харківському району загинув 51-річний чоловік, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) ККУ.
Доповнено о 12:32. Ще дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Харківський район, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Станом на зараз загалом відомо про 13 поранених і одного загиблого», – зазначив голова ХОВА.
12:16. «Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. На жаль, одна людина загинула. Є поранені», – повідомив розповів Терехов.
Міський голова зазначив, що наразі усі профільні служби визначають реальний масштаб руйнувань.
«Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян. Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації», – уточнив Терехов.
Відео: Харківська міськрада
Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 11 людей отримали поранення різного ступеня важкості внаслідок ракетних ударів по передмістю.
Нагадаємо, вибухи чули в Харкові близько 10:20. Із паузами вони лунали до близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомляв, що «прильотів» у Харкові не було – окупанти били по передмістю. У місті зупинялося метро. Після серії вибухів в АТ «Харківобленерго» повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії.
