У Харкові сьогодні було чутно вибухи – в місті зупинялося метро (доповнюється)

Вибухи пролунали в Харкові близько 10:20.

Доповнено об 11:05. У КП “Харківський метрополітен” уточнили, що потяги підземки відновили рух.

Доповнено о 10:55. Про ще кілька “прильотів” у передмісті повідомляє міський голова.

Доповнено о 10:39. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що наразі інформації про постраждалих немає.

Доповнено о 10:34. У КП “Харківський метрополітен” проінформували, що з технічних причин тимчасово призупинили рух поїздів лініями метрополітену.

“Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково”, – написали в КП.

10:31. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прильотів” у місті не було – окупанти б’ють по передмістю. Незабаром у Харкові пролунали повторні вибухи.

Тривогу оголосили у Харкові о 10:03. У Повітряних силах ЗСУ поінформували, що на Харківщину полетіли КАБи. Незабаром додалася загроза БпЛА. Загроза виникла і для обласного центру – на місто полетіли швидкісні цілі.

Після чого українські захисники повідомили про можливі удари балістики. Під загрозою опинилася й Донецька область. Станом на 10:25 тривога у Харкові та області триває. Крім того, мешканці деяких районів Харкова повідомляють про перебої зі світлом.