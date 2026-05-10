Харківська бандура заграє на Євробаченні – NV (відео)

Культура 17:14   10.05.2026
Оксана Якушко
Український бандурист Ярослав Джусь приєднається до номера співачки LELEKA на “Євробаченні-2026” у Відні, повідомляє NV.

Ярослав Джусь виконав партії бандури у фінальній версії пісні “Ridnym”, яка представляє Україну. Після того як оновили трек, звучання музичного інструмента стало ще виразнішим.

У номері Джусь представить саме харківську бандуру — це рідкісний тип інструмента, традиція якого після репресій у 30-их роках минулого сторіччя збереглася переважно за кордоном, у Канаді. В Україні наразі її підтримують поодинокі музиканти.

«Веземо на Євробачення цю харківську бандуру, яка і має трошки інший спосіб гри, і тримається по-іншому. Цікавий і не заслужено забутий тип інструменту, під час репресій був вивезений за кордон і більшою мірою збережений там, в Канаді, в Америці. І досі капели бандуристів використовують саме цей тип, грають на ньому і там навіть виготовляють. У нас ця школа гри довгий час не розвивалась, і буквально є кілька викладачів, один із найбільш активних — Дмитро Губ’як на Тернопільщині, який і робить ці бандури, і навчає на них грати, і віртуозно на них грає», – розповів Ярослав Джусь.

Інструмент поєднує автентичну техніку гри кобзарів із сучасними можливостями, що дозволяє виконувати навіть сучасні композиції.

«Харківська бандура – це приклад інструменту, який знаходиться на перетині старовини і сучасності. Її тримають так, як грали на ній кобзарі, старці в давнину. Ти коли граєш, прямо чуєш вібрації від деки інструмента. Своєю формою інструмента ми вже візуально познайомимо іноземців із тим, як грали на цих інструментах в давнину старі кобзарі. Це вже якби додатковий плюс до того, що ми знайомимо не просто з інструментом, а ще й занурюємо їх в ті часи. А й через те, що вона має не менше струн, ніж чернігівська, тобто її можна вважати сучасною, тому що там є хроматичний стрій, не так, як в старосвітських інструментах. І відповідно їй підвладний будь-який музичний матеріал, у тому числі й сучасний», – розповів бандурист.

Відео: NV

