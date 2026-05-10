Харьковская бандура заиграет на Евровидении – NV (видео)

Украинский бандурист Ярослав Джусь присоединится к номеру певицы LELEKA на «Евровидении 2026» в Вене, сообщает NV.

Ярослав Джусь исполнил партии бандуры в финальной версии песни «Ridnym», представляющей Украину. После того как обновили трек, звучание музыкального инструмента стало еще более выразительным.

В номере Джусь представит именно харьковскую бандуру — редкий тип инструмента, традиция которого после репрессий 30-х годах 20 столетия сохранилась преимущественно за рубежом. В Украине ее поддерживают одиночные музыканты.

«Везем на Евровидение эту харьковскую бандуру, которая и имеет немного другой способ игры, и держится по-другому. Интересен и незаслуженно забыт тип инструмента, во время репрессий был вывезен за границу и в большей степени сохранился там, в Канаде, в Америке. До сих пор капеллы бандуристов используют именно этот тип, играют на нем и там даже изготовляют. У нас эта школа игры долгое время не развивалась, и буквально есть несколько преподавателей, один из самых активных Дмитрий Губьяк в Тернопольской области, который и делает эти бандуры, и учит на них играть, и виртуозно на них играет», — рассказал Ярослав Джусь.

Инструмент сочетает аутентичную технику игры кобзарей с современными возможностями, что позволяет исполнять любые композиции.

«Харьковская бандура – ​​это пример инструмента, который находится на пересечении старины и современности. Ее держат так, как играли на ней кобзари, старцы в древности. Ты когда играешь, прямо слышишь вибрации от деки инструмента. Своей формой инструмента мы уже зрительно познакомим иностранцев с тем, как играли на этих инструментах в древности старые кобзари. Это дополнительный плюс к тому, что мы знакомим не просто с инструментом, но и погружаем их в те времена. Но и потому, что она имеет не меньше струн, чем черниговская, то есть ее можно считать современной, потому что там есть хроматический строй, не так, как в старосветских инструментах. И соответственно ей подвластен любой музыкальный материал, в том числе и современный», – рассказал бандурист.

