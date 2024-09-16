Потоп в центре Европы: эвакуация, транспортный коллапс, гибнут люди и животные

Страны Центральной Европы – Австрия, Чехия, Польша, Румыния и некоторые земли Германии переживают масштабное наводнение. Официально подтвердили 8 погибших, идет масштабная эвакуация из зон бедствия, сотни частных домов в Чехии ушли под воду, реки смывают мосты и прорывают дамбу, парализован транспорт в Вене, а зоологи говорят о масштабной эко-катастрофе – из-за ливней погибли тысячи ласточек и стрижей, летевших на зимовку на юг, пишет BILD.

В Центральной Европе проливные дожди, вызванные штормом Борис, продолжают накрывать Европу уже пятый день — с 12 сентября. Это привело к подъёму уровня рек и затоплению.

После проливных дождей на юго-западе Польши прорвало дамбу. После того как сооружение в городе Строне-Слёнске Нижнеселезского воеводства обрушилось, вода хлынула по реке Бяла-Ладецка. Власти Польши предупреждают, что прорыв дамбы создаёт серьёзную угрозу для населённых пунктов вдоль местных рек. Как минимум один человек уже погиб.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в некоторых районах Польши уже выпало больше осадков, чем во время так называемого «наводнения тысячелетия» в 1997 году. К спасению людей привлечена польская армия и авиация.

В Австрии десятки районов объявили зонами бедствия. Власти страны говорят о «наводнении, которое происходит раз в сто лет». Вертолёты Black Hawk S-70 австрийских вооруженных сил помогают в эвакуации жителей во время наводнения. В австрийской коммуне Маркерсдорф сложилась драматическая ситуация — из-за наступления воды до некоторых населённых пунктов уже невозможно добраться по суше. Как минимум двух человек пришлось спасать с помощью вертолётов. Один пожарный погиб во время откачки воды из подвала дома.

В Чехии по меньшей мере четыре человека пропали без вести. Более 250 тысяч домохозяйств остались без электричества. Ситуация на плотине, которая расположена на границе Чехии и Польши, остаётся критической. Тысячи людей пришлось эвакуировать из города Опава.

В Румынии во время наводнения погибли по меньшей мере пять человек.

В Германии наводнение пока не настолько сильное, но угрожает двум регионам: востоку Саксонии, куда из Чехии притекает Эльба, а также юго-востоку Баварии, где протекает Дунай и его притоки.

С сегодняшнего утра уровень Эльбы в Дрездене поднимается со скоростью 3 см/час. Сейчас он достиг 5,58 м при нормальном уровне в 2 м. Набережная на левом берегу в центре города закрыта для прохожих и запечатана забором на случай подъёма воды. Пик паводка там ждут в середине недели.

В Австрии тысячи ласточек погибли из-за непрекращающихся дождей

Птицам в Австрии пришлось отчаянно бороться с голодом и холодом — для десятков тысяч ласточек и стрижей непогода в Австрии представляет смертельную опасность. Перелетные птицы по пути к своим местам зимовки были застигнуты врасплох постоянными дождями в Австрии.

Из-за высокой влажности в воздухе практически нет насекомых, которыми перелётные птицы питаются прямо в полёте. К этому прибавились низкие температуры, которые ещё сильнее усугубляют истощение птиц.

Последствия непогоды можно увидеть на фотографиях из Вены, Нижней Австрии и Штирии. Сотни ласточек теснятся на узких оконных карнизах, пытаясь согреться, трупы птиц лежат на тротуарах.

«Мы видим совершенно ослабленные стаи ласточек, которые не выживут без быстрой помощи или даже уже мертвы», — заявили в зоозащитной организации Tierschutz Austria.

Активисты движения за права животных призывают местных жителей собирать пострадавших птиц в коробки и приносить их в спасательные центры. Они также просят о пожертвованиях для того, чтобы накормить птиц.

«Мы постоянно на связи и в разъездах, но количество обращений за помощью превышает наши возможности. Поэтому мы срочно ищем людей с автомобилем и водительскими правами, которые могли бы забирать птиц из Вены и окрестностей и привозить их к нам», — обратились активисты.

Проливные дожди привели к транспортному коллапсу в Вене

Столица Австрии стоит на месте впадения в Дунай небольшой реки Вена. Из-за проливных дождей уровень воды поднялся почти до самых границ канала. Бурный поток перехлёстывает наружу. На многих участках вдоль реки проходят дороги и линии метро.

Это привело к транспортному коллапсу в мегаполисе с населением 2 млн человек. Многие маршруты общественного транспорта не работают, другие выходят на линию лишь частично. Ж/д-оператор ÖBB отменил поезда, чьи маршруты проходят по югу и западу Вены. Шесть человек пострадали в районе моста Кеннеди на реке Вена из-за упавших веток. Отменены занятия в школах.

На туристических теплоходах на Дунае в столице Австрии оказались заперты сотни пассажиров. Они не могут сойти с борта, так как причалы затоплены. Одним из таких судов стал швейцарский лайнер Thurgau Prestige со 140 людьми на борту.