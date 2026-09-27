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Сколько квартир кредитовали в Харькове для ветеранов, бюджетников и ВПЛ

Общество 12:50   27.09.2026
Оксана Якушко
Сколько квартир кредитовали в Харькове для ветеранов, бюджетников и ВПЛ Фото: ХГС

Параллельно с восстановлением поврежденных домов громада реализует Городскую целевую программу строительства  (приобретения) доступного жилья (квартир) на 2021–2030 годы, говорится в Стратегии развития Харькова до 2029 года.

Это инструмент долгосрочной жилищной политики, действующий на основе бюджетной поддержки и льготного кредитования.
Так, за 2021-2025 годы всего заключили 264 кредитных договора на строительство 294 квартир общей площадью 17 118 м2, а объем бюджетной поддержки составил 282,47 млн ​​гривен.

Только в 2025 году заключили 59 кредитных договоров на 64 квартиры (3,9 тысячи м2) на общую сумму 90,6 млн гривен, что подтверждает сохранение программной активности даже в условиях военного положения.

Программа включает молодые семьи и одиноких молодых граждан, работников бюджетной сферы, участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц и выполняет функцию не только жилищного, но и социального инструмента содержания и возврата ключевых категорий жителей.

Напомним, Стратегию развития Харькова до 2029 года приняли на сессии городского совета 10 сентября. В ней обозначили три возможных сценария жизнедеятельности прифронтового мегаполиса: базовый, оптимистический и пессимистический. Более 10 тысяч жилых домов всех форм собственности были повреждены в Харькове на начало июля 2026 года – в горсовете рассказали, сколько потратили на восстановление.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2026 в 12:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Громада реализует Городскую целевую программу строительства  (приобретения) доступного жилья (квартир) на 2021–2030 годы, говорится в Стратегии развития Харькова до 2029 года.".