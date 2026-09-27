Новости Харькова — главное за 27 сентября: Изюм без света, атаки на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:15

Удар по Изюму — часть города осталась без света

27 сентября, в 01:30 россияне нанесли удар по городу Изюм, применив реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщает Изюмская ГВА.

Попадание зафиксировали в районе Замостья. В результате атаки поврежден частный жилой дом. О пострадавших и раненных информации не было.

Также из-за вражеских ударов с 04.40 без света остались абоненты центральной и южной части Изюма.

08:30

Четыре боя за минувшие сутки на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении россияне дважды атаковали позиции подразделений СОУ возле населенных пунктов Терновая и Казачья Лопань, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты дважды шли на штурм в сторону Радьковки и Купянска-Узлового.