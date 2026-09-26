Ресторан перед «изюминкой Харькова»: в суде больше года не могут найти проект

Уже более года Киевский райсуд Харькова слушает дело о строительстве ресторана возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант». Очередное заседание, на котором слово имели представитель застройщицы и юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр», состоялось 25 сентября. Прокуратура по-прежнему требует устранить нарушения, тогда как представитель застройщицы настаивает: дело нужно оставить без рассмотрения. Позиции сторон — в репортаже МГ «Объектив».

«Вопрос: как реконструкция 36 «квадратов» превратилась в двухэтажное здание на 214 «квадратов»? И неизвестно, эти два этажа — это окончательно или выше. Потому что им дали разрешение на строительство здания до 25 метров высотой», — комментирует производство юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр» (эта организация является третьей стороной по делу и представляет общественность) Владимир Рысенко.

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Настоящие юридические баталии продолжаются в суде относительно строительства ресторана возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант». А это сооружение требует особой защиты, поскольку является памятником архитектуры в стиле конструктивизма. Дело слушают уже более года.

«Мы не возражаем против ресторана, мы возражаем против нарушения законодательства. Прокуратура требует привести в соответствие территорию с Законом Украины «Об охране культурного наследия». В частности, устранить нарушения относительно расстояния до здания памятника, высотности строительства, чтобы не было этих нарушений закона», — комментирует прокурор Киевской окружной прокуратуры Харькова Диана Добронос.

Именно расстояние, почти впритык, и высотность объекта в начале 2025 года вызвали волну протестов, в основном творческой молодежи и архитекторов. Горсовет поддержал митингующих, а прокуратура пошла в суд. На время рассмотрения дела все работы на объекте остановлены. В этот раз слово имели представитель застройщицы Анжелы Андрян Святослав Халабурдин и юрист ОО «ХАЦ» Владимир Рысенко. В деле — очень много сторон. Это и горсовет, и областная военная администрация, и Минкульт.

«Строительство должно осуществляться не ближе 20 метров вокруг периметра застройки памятника архитектуры. Эта норма не соблюдена», — заявил в ходе своего выступления Рысенко.

«Оно (расстояние — ред.) полностью соответствует положению действующего законодательства, что фактически отражено в выводах эксперта», — ответил представитель ответчицы и добавил, что «рулеткой не проверял».

«Как усматривается из градостроительных условий и ограничений и последующего сообщения о начале строительных работ, оно полностью соответствует градостроительным условиям и ограничениям и по высотности, и по границам. Никаких отклонений от разрешительных документов ответчиком не допущено», — добавил Халабурдин.

Больше всего удивляет, что до сих пор никто не может найти проект строительства.

«Все задают один и тот же вопрос из судебного заседания в судебное заседание: «А где же наш проект?» Не знаю. Распорядителем информации, тем, у кого мог быть проект, является заказчик строительства, это тот, кто выдавал эту документацию, утверждал, поэтому где проект — неизвестно. Само отсутствие не является нарушением, но чтобы исследовать, было ли там нарушение, очень важно видеть также и проект», — объясняет прокурор.

Заказчицы строительства в Украине нет, она выехала с началом полномасштабной войны.

«Ответчица, которая покинула город Харьков, является человеком определенного возраста, она не забирала эти бумаги. Эти бумаги, очевидно, подавались в органы государственной власти. Почему они не подали, я не знаю», — отметил Халабурдин.

Поэтому об намерениях свидетельствует лишь картинка над забором, так называемый паспорт объекта. В нем указана площадь — 210 квадратных метров, два этажа, а главное, что работы оформлены как реконструкция двух кафе, которые были там ранее.

«Вы утверждаете, что осуществляете реконструкцию двух кафе площадью 21 и 14 квадратных метров, около 36 квадратных метров. Скажите, пожалуйста, площадь того двухэтажного здания, которое вы сейчас возвели?» — спросил юрист ОО «ХАЦ» у представителя застройщицы.

Тот ответил: «Это объект незавершенного строительства. Я не могу указывать площади».

Есть еще один принципиальный спор — должна ли была застройщица согласовывать работы с Минкультом и областным департаментом культуры.

«В начале, когда Андрян Анжела подала сообщение о начале строительных работ в 2021 году, существовала на тот момент действующая норма, которая обязывала как раз согласовывать и получать разрешение на проведение строительных работ. В 2022 году вступила в силу статья Закона «Об охране культурного наследия», как раз которая предусматривает нормы строительства в пределах охранной зоны. Они продолжили строительство, а нарушения они не устранили», — настаивает прокурор.

«Привлечение в качестве обоснования вами нормы, которая вступила в силу в 2022 году, уже после возникновения спорных правоотношений, никоим образом не соответствует Конституции Украины. На момент возникновения спорных правоотношений не было ни одной нормы закона, которая бы обязывала ответчицу получать такие разрешения или согласования», — ответил Халабурдин.

Год назад представитель застройщицы требовал закрыть дело, сейчас же — оставить его без рассмотрения. Стратегия такая: юрист настаивает, что прокуратура якобы не может представлять интересы государства в этом производстве.

«Первостепенным вопросом на сегодняшний день, по моему мнению, является решение вопроса об оставлении иска без рассмотрения, учитывая неконституционность положений Закона Украины «О прокуратуре», — заявил Халабурдин.

«Ответчица, точнее ее представитель, вообще не говорит о законности своего строительства, — комментирует юрист ОО «ХАЦ». — Вся его аргументация сводится к тому, что прокуратура что-то нарушила, не предоставила тех доказательств, этих доказательств, не имеет прав на подачу иска и так далее. Требование прокуратуры на самом деле довольно простое, хотя и довольно бескомпромиссное. Они требуют, чтобы строительство было приведено в то состояние, которое существовало до момента начала строительства. То есть, привести к площади 36 квадратных метров без изменения геометрических размеров. То есть, вот был угол старого кафе, он там и должен остаться».

Следующий суд назначили на 3 ноября. На нем планируют допросы двух представителей Института Бокариуса. Они провели единственную в деле экспертизу, заказчиком которой выступила застройщица.