Стройка «по беспределу»: рестораном перед «Гигантом» в Харькове занялся суд 📹

Дело о строительстве ресторана почти вплотную к памятнику архитектуры — общежитию НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове — дошло до суда. Второе заседание состоялось 30 июня.

Общежитие харьковского Политеха «Гигант» является памятником архитектуры в стиле конструктивизма, поэтому имеет охранную зону. Ректор «ХПИ» Евгений Сокол в январе пожаловался на стройку в прокуратуру. А 8 февраля был первый протест.

Наталья Дворникова, архитектор

Здание настолько вплотную пристроено к памятнику, что нарушаются нормы санитарные, градостроительные, градоохранные. И мы не можем просто закрыть на это глаза.

И был против горсовет.

Сергей Кузьмин, заместитель Харьковского городского головы

Остановить в 2023 году удалось волевым способом (строительство — ред.). Но сейчас, к сожалению, оно продолжилось. Мы получили от министерства отказ в разрешении на проведение проверки. Мы не можем сравнить проектную документацию с фактически тем, что есть на участке.

И было предписание департамента культуры и туризма ХОВА с требованием прекратить работы. Но здание выросло. И еще один протест был 23 марта.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета

Ни один государственный орган не подтвердил, что здесь есть вообще что-то законное. Это полностью «по беспределу», извините, если откровенно. Есть инсайды, что в этом строительстве замешаны интересы кого-то из столичных лиц, которые постоянно давят на местные наши органы.

Наконец в мае с иском в Киевский райсуд пошла прокуратура. Следствие установило, что в 2019 году физическое лицо приобрело участок возле общежития с двумя одноэтажными кафе и в 2021-м начало реконструкцию. Без необходимых разрешений Минкульта и департамента культуры и туризма ХОВА.

Владимир Рысенко, юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

Прокуратура просит снести забор, построенный вокруг самовольно захваченного небольшого участка городской территориальной громады, и привести здание в соответствие с тем, как оно было до начала незаконного, как считает прокуратура, строительства.

Юлия Молчанова, начальник юридического отдела НТУ «ХПИ»

Заслоняется фасад строительством. И по этому поводу мы поддерживаем иск прокурора. Проезд, проход, свет, противопожарные нормы, санитарные и так далее.

Заказчица строительства Анжела Андрян в суде не появлялась. Где она — неизвестно. Ее интересы представляет адвокат. На первом заседании он вообще требовал закрыть дело.

Святослав Халабурдин, адвокат заказчицы строительства Анжелы Андрян

Верховный суд, рассматривая подобные споры указывал, что это юрисдикция административных судов.

Но судья отказала и слушание продолжили.

Владимир Рысенко, юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

Это спор о праве, потому что снос забора и снос надстроенных этажей — невозможно такое решение принять в административном процессе. Это можно рассматривать только в гражданском или в хозяйственном.

В прокуратуре отмечают: на территории памятников закон запрещает реконструкцию, следствием которой является увеличение высотности. Следователи видят надстройку в два этажа. Но это также является предметом спора.

Святослав Халабурдин, адвокат заказчицы строительства Анжелы Андрян

Там высотность в градостроительных условиях и ограничениях указана. Полностью соответствует. Там исключительно два этажа.

Владимир Рысенко, юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

Этажность должна по большому счету устанавливать экспертиза. Потому что мы видим металлическую конструкцию, внутри которой можно сделать два, три или вообще четыре этажа.

Юрист отмечает: не приходится говорить о выполнении застройщиком даже выданных градостроительных условий и ограничений, на которые тот ссылается.

Владимир Рысенко, юрист ОО «Харьковский антикоррупционный центр»

В градостроительных условиях и ограничениях сказано, что строить надо в соответствии с действующим законодательством с соблюдением противопожарных норм, санитарных норм, закона об охране культурного наследия. Мы открываем закон об охране культурного наследия: строительство в 20-метровой зоне запрещено вокруг памятника архитектуры. А там 1,5-2 метра, какие 20 метров. Застройка в пределах территории памятника архитектуры — это автоматически класс СС-2. И должна подаваться проектная документация на разрешение на строительство. А строительство осуществляется по более низкому классу СС-1. И там подается уведомление о начале строительных работ без проекта. И именно поэтому мы не знаем, а что собственно там строится. Из-за этого проблема.

В подготовительном заседании объявили перерыв до 28 июля. Чтобы предоставил необходимые документы горсовет. А также Харьковский антикоррупционный центр и медиа «Люк», которые хотят выступать в деле третьей стороной. Это даст им возможность подавать иски и высказывать мнение в процессе.