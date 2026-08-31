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Какие больницы строят и обновляют сейчас в Харьковской области

Общество 22:30   31.08.2026
Оксана Якушко
Какие больницы строят и обновляют сейчас в Харьковской области Фото: ХОВА

Сейчас активные работы идут в детской областной больнице, областном онкоцентре, областной клинической больнице и подземном медицинском комплексе «Ковчег», сообщает ХОВА.

В Областном центре онкологии продолжается строительство 4-этажного корпуса и подземной части на 510 койко-мест с палатами, операционными, современным оборудованием. В качестве укрытия подземный корпус сможет вместить более 1100 человек. Это будет полностью автономный объект с системами вентиляции, водоснабжения и водоотвода, электро- и теплоснабжения.

Также обновляют Харьковскую областную детскую клиническую больницу: строят современные подземные отделения, которые смогут функционировать и как укрытие вместимостью 525 человек. Продолжается капитальный ремонт приемного и психиатрического отделения. Работы выполняют поэтапно, чтобы больница не прекращала принимать пациентов.

В Харьковской областной клинической больнице недавно восстановили главный корпус, провели капремонт приемно-диагностического и реабилитационного отделений. В этом году планируют завершить ремонт еще трех отделений, а также установить солнечные панели, чтобы даже во время длительных отключений медики могли бесперебойно оказывать помощь.

Также в Харьковской области продолжается строительство первого в Украине подземного медкомплекса «Ковчег», который будет иметь два подземных этажа и сможет одновременно принять до 2 тысяч человек.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 22:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас активные работы идут в детской областной больнице, областном онкоцентре, областной клинической больнице и подземном медицинском комплексе «Ковчег», сообщает ХОВА.".