Які лікарні будують і оновлюють зараз у Харківській області

Наразі активні роботи йдуть у дитячій обласній лікарні, обласному онкоцентрі, обласній клінічній лікарні та підземному медичному комплексі «Ковчег», повідомляє ХОВА.

В Обласному центрі онкології триває будівництво 4-поверхового корпусу та підземної частини на 510 ліжко-місць із палатами, операційними, сучасним обладнанням. Як укриття підземний корпус зможе вмістити понад 1100 людей. Це буде повністю автономний об’єкт із системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електро- й теплопостачання.

Також оновлюють Харківську обласну дитячу клінічну лікарню: будують сучасні підземні відділення, що зможуть функціонувати і як укриття місткістю 525 осіб. Триває капітальний ремонт приймального та психіатричного відділень. Роботи виконують поетапно, щоб лікарня не припиняла приймати пацієнтів.

У Харківській обласній клінічній лікарні нещодавно відновили головний корпус, провели капремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. Цьогоріч планують завершити ремонт ще трьох відділень, а також встановити сонячні панелі, щоб навіть під час тривалих знеструмлень медики могли безперебійно надавати допомогу.

Також на Харківщині триває будівництво першого в Україні підземного медкомплексу «Ковчег», що матиме два підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2 тисяч людей.