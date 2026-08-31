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Які лікарні будують і оновлюють зараз у Харківській області

Суспільство 22:30   31.08.2026
Оксана Якушко
Які лікарні будують і оновлюють зараз у Харківській області Фото: ХОВА

Наразі активні роботи йдуть у дитячій обласній лікарні, обласному онкоцентрі, обласній клінічній лікарні та підземному медичному комплексі «Ковчег», повідомляє ХОВА.

В Обласному центрі онкології триває будівництво 4-поверхового корпусу та підземної частини на 510 ліжко-місць із палатами, операційними, сучасним обладнанням. Як укриття підземний корпус зможе вмістити понад 1100 людей. Це буде повністю автономний об’єкт із системами вентиляції, водопостачання та водовідведення, електро- й теплопостачання.

Також оновлюють Харківську обласну дитячу клінічну лікарню: будують сучасні підземні відділення, що зможуть функціонувати і як укриття місткістю 525 осіб. Триває капітальний ремонт приймального та психіатричного відділень. Роботи виконують поетапно, щоб лікарня не припиняла приймати пацієнтів.

У Харківській обласній клінічній лікарні нещодавно відновили головний корпус, провели капремонт приймально-діагностичного та реабілітаційного відділень. Цьогоріч планують завершити ремонт ще трьох відділень, а також встановити сонячні панелі, щоб навіть під час тривалих знеструмлень медики могли безперебійно надавати допомогу.

Також на Харківщині триває будівництво першого в Україні підземного медкомплексу «Ковчег», що матиме два підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2 тисяч людей.

Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА
Фото: ХОВА

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 22:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі активні роботи йдуть у дитячій обласній лікарні, обласному онкоцентрі, обласній клінічній лікарні та підземному медичному комплексі «Ковчег», повідомляє ХОВА.".