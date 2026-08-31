ЗСУ планують перерізати позиції росіян між Лиманом і Боровой – Коваленко

Панічні настрої у росіян виникли і через Лиманський напрямок, розповів на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи “Інформаційний опір” Олександр Коваленко.

Особливо непокоять росіян локації біля Середнього, Шандриголово, Новоселівки.

«Поки все це не підтверджено, але у окупантів дійсно панічні настрої пов’язані з тим, що Сили оборони України через трикутник Рідкодуб, Катеринівка, Нове, а також через село Колодязі зміг наблизитись до повного відрізання цього апендіксу, який особисто мені вже рік як дійсно набридає тим, що він нависає над Лиманом. А також підпирає південний напрям на Борову з Донецької області на Харківщину», – зазначив Коваленко.

Тому є зараз багато дуже цікавих версій стосовно того, що Сили оборони України зараз тут досить успішно проводять свої контратакуючі дії.

«Наскільки це буде підтверджено, не знаю. Офіційно не підтверджується, але росіяни панікують. Вірити цьому чи не вірити – також питання. Але факт залишається фактом: ми маємо стабільну лінію боєзікнення протягом 160 км зоні відповідальності 3-й армійського корпусу від Борової до Лиману. І бачимо, що у росіян тут не відбувається якихось масштабних проривів останнім часом», – підбив підсумки військовий оглядач.

А враховуючи, скільки тривав процес виснаження росіянами саме цих локацій, можна дійти висновку, що тут згодом може бути навіть розширення контратак з боку ЗСУ.