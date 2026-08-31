ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко

Панические настроения у россиян возникли и из-за Лиманского направления, рассказал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Особенно беспокоят россиян локации возле Среднего, Шандриголово, Новоселовки.

«Пока все это не подтверждено, но у оккупантов действительно панические настроения связаны с тем, что Силы обороны Украины через треугольник Редкодуб, Екатериновка, Новое, а также через село Колодязи смог приблизиться к полному отрезанию этого аппендикса, который лично мне уже год как действительно надоедает тем, что нависает над Лиманом. А также подпирает южное направление на Боровую из Донецкой в Харьковскую область», — отметил Коваленко.

Поэтому сейчас много очень интересных версий относительно того, что Силы обороны Украины сейчас достаточно успешно проводят свои контратакующие действия.

«Насколько это будет подтверждено, я не знаю. Официально не подтверждается, но россияне паникуют. Верить этому или не верить – тоже вопрос. Но факт остается фактом: мы имеем стабильную линию соприкосновения в течение 160 км в зоне ответственности 3-й армейского корпуса от Боровой до Лимана. И видим, что у россиян здесь не происходит каких-либо масштабных прорывов в последнее время», — подытожил военный обозреватель.

А учитывая, сколько длился процесс истощения россиянами именно этих локаций, можно сделать вывод, что здесь впоследствии может быть даже расширение контратак со стороны ВСУ.