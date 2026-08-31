Live

ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко

Фронт 20:40   31.08.2026
Оксана Якушко
ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко Скриншот

Панические настроения у россиян возникли и из-за Лиманского направления, рассказал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Особенно беспокоят россиян локации возле Среднего, Шандриголово, Новоселовки.

«Пока все это не подтверждено, но у оккупантов действительно панические настроения связаны с тем, что Силы обороны Украины через треугольник Редкодуб, Екатериновка, Новое, а также через село Колодязи смог приблизиться к полному отрезанию этого аппендикса, который лично мне уже год как действительно надоедает тем, что нависает над Лиманом. А также подпирает южное направление на Боровую из Донецкой в Харьковскую область», — отметил Коваленко.

Поэтому сейчас много очень интересных версий относительно того, что Силы обороны Украины сейчас достаточно успешно проводят свои контратакующие действия.

«Насколько это будет подтверждено, я не знаю. Официально не подтверждается, но россияне паникуют. Верить этому или не верить – тоже вопрос. Но факт остается фактом: мы имеем стабильную линию соприкосновения в течение 160 км в зоне ответственности 3-й армейского корпуса от Боровой до Лимана. И видим, что у россиян здесь не происходит каких-либо масштабных прорывов в последнее время», — подытожил военный обозреватель.

А учитывая, сколько длился процесс истощения россиянами именно этих локаций, можно сделать вывод, что здесь впоследствии может быть даже расширение контратак со стороны ВСУ.

Читайте также: У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Новости Харькова — главное 31 августа: паника у оккупантов, атаки FPV
Новости Харькова — главное 31 августа: паника у оккупантов, атаки FPV
31.08.2026, 16:47
«Случайности здесь нет» — Терехов о тактике российских ударов по Харькову
«Случайности здесь нет» — Терехов о тактике российских ударов по Харькову
31.08.2026, 14:29
Медсестру будут судить на Харьковщине: $1700 за подтверждение инвалидности
Медсестру будут судить на Харьковщине: $1700 за подтверждение инвалидности
31.08.2026, 15:37
FPV атаковал автомобиль ритуальной службы с умершим на Харьковщине (обновлено)
FPV атаковал автомобиль ритуальной службы с умершим на Харьковщине (обновлено)
31.08.2026, 14:00
У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине
У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине
31.08.2026, 16:38
ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко
ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко
31.08.2026, 20:40

Новости по теме:

31.08.2026
Жара до +31. Прогноз погоды на 1 сентября в Харькове и области
31.08.2026
Проверили колодцы в Харьковской области – где есть риск эпидемии
31.08.2026
Полиция разыскивает 42-летнего Евгения Цихановского, пропавшего 24 августа
31.08.2026
У россиян волна паники: СОУ создали условия для окружения ВС РФ на Харьковщине
31.08.2026
Семью с четырьмя детьми вывезли из Купянского района (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «ВСУ планируют перерезать позиции россиян между Лиманом и Боровой – Коваленко», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 20:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Панические настроения в РФ возникли из-за Лиманского направления, рассказал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".