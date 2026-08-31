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Жара до +31. Прогноз погоды на 1 сентября в Харькове и области

Погода 19:50   31.08.2026
Оксана Якушко
Жара до +31. Прогноз погоды на 1 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на вторник, 1 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение дня будет сохраняться переменная облачность ⛅️. Но день пройдет без существенных осадков.
Ветер прогнозируют южный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​от 26 до 31°.

В Харькове день прогнозируют без существенных осадков.
Ветер ожидают южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет составлять 12 – 14°, днем ​​столбик термометра поднимется до 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 19:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на вторник, 1 сентября, сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.".