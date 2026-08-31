Спека до +31. Прогноз погоди на 1 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 1 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня буде зберігатися мінлива хмарність ⛅️. Але доба пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 26 до 31°.

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 30°.