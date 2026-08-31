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Спека до +31. Прогноз погоди на 1 вересня у Харкові й області

Погода 19:50   31.08.2026
Оксана Якушко
Спека до +31. Прогноз погоди на 1 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на вівторок, 1 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом дня буде зберігатися мінлива хмарність ⛅️. Але доба пройде без істотних опадів.

Вітер прогнозують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень від 26 до 31°.

 

У Харкові день прогнозують без істотних опадів.

Вітер очікують південний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень стовпчик термометра підніметься до 28 – 30°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 19:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на вівторок, 1 вересня, повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.".