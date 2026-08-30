Літо триває: прогноз погоди в Харкові та області на 31 серпня

Гідрометцентр Харківської та Луганської областей обіцяє мешканцям регіону літній початок тижня: буде тепло та сухо.

Згідно з опублікованим метеорологами прогнозом, у Харкові 31 серпня буде вночі 13 – 15° тепла, вдень +27 – 29°. В області – вночі 11 – 16 °, вдень 25 – 30 ° тепла. Опадів не очікують, буде хмарно.

Перші дні вересня стануть продовженням літа: на 1 та 2 вересня прогнозують денну температуру до 31° та відсутність опадів.

У таких умовах на Харківщині встановилася надзвичайна пожежна небезпека. Жителів регіону закликають не ходити в ліси (і тим більше не розпалювати там багаття), а також утриматися від випалювання сухої рослинності на полях та на городах.