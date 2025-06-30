Закрыть дело «Гиганта» в Харькове – принял ли это суд, детали нового заседания

В Киевском райсуде Харькова 30 июня состоялось заседание по делу строительства возле общежития НТУ «ХПИ», больше известного как «Гигант». На заседании побывал корреспондент МГ «Объектив».

Судья отказала в принятии ходатайства адвоката застройщика Анжелы Андрян о закрытии дела. Почему это просила сторона ответчика, объяснил адвокат Святослав Халабурдин.

«Мы считаем, что ответчик действовал абсолютно законно в соответствии с документами разрешительного характера, выданными органами государственной власти по местному самоуправлению. Я просил закрыть производство по делу, учитывая позиции Верховного суда. Верховный суд, рассматривая подобные споры, указывал, что это юрисдикция административных судов», – отметил Халабурдин.

На вопрос, почему Анжела Андрян не появляется на заседание, Халабурдин ответил так:

«Я не знаю, это ее выбор – появляться или не появляться», — ответил адвокат.

А рассмотрение ходатайства о присоединении в качестве третьей стороны ОО «ХАЦ» и медиа «Люк» – отложили. Чтобы они донесли документы.

В подготовительном заседании объявили перерыв до 28 июля.

Напомним, 26 июня в Харькове начали рассматривать дело строительства возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» на улице Сковороды. Общественность добилась реакции властей и прокуратуры на тот факт, что в охранной зоне памятники архитектуры пытаются построить трехэтажный ресторан. А ректор вуза Евгений Сокол обратился в прокуратуру с требованием провести проверку правомерности строительства, ведь все комнаты, которые выходят окнами на сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в суд. На подготовительное заседание застройщик Анжела Андрян не явилась. Но пришел ее адвокат, требовавший просто закрыть производство, рассказывал МГ «Объектив» представитель ОО «ХАЦ» Евгений Лисичкин. Аргументировал свои требования юрист тем, что это административное производство, которое не должно рассматриваться Киевским райсудом. Прокуратура же в свою очередь требует от застройщика привести участок в градостроительные нормы. Также Лисичкин сообщил, что совместно с изданием «Люк» Харьковский антикоррупционный центр подал ходатайство с просьбой быть третьей стороной по делу.