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Страсти вокруг «Гиганта»: заказчица строительства кафе тоже подала в суд

Общество 21:39   16.07.2025
Оксана Горун
Страсти вокруг «Гиганта»: заказчица строительства кафе тоже подала в суд

История строительства кафе возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове обрастает судебными исками.

Теперь к Фемиде решила воззвать заказчица строительства.

«Сегодня в Апелляционном суде Харьковской области рассматривалась апелляция на обеспечение иска по запрету строительства ресторана возле памятника архитектуры «Гигант». Пока идет рассмотрение дела в Киевском суде, предпринимательница подала апелляцию. Но читабельные документы не предоставила. Коллегия Апелляционного суда просит предоставить градостроительные условия, которые все же можно прочитать, и проект», — сообщил Харьковский антикоррупционный центр.

Общественная организация участвует в протестах против строительства у «Гиганта», а также вместе с медиа «Люк» добивается в суде права выступать в этом деле третьей стороной. В ХАЦ сообщили подробности происходившего в Апелляционном суде.

«Адвокат предприниматели говорит: для такого класса работ не нужен проект (значит его не существует и вы строите ресторан на центральной улице без него?). У ХАЦ есть вопросы к классу работ и другой документации. Еще из интересного: судья спросил у адвоката, какое расстояние от ресторана до «Гиганта»? Тот сник и ответа не дал. Такое кино», — прокомментировали антикоррупционеры.

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Напомним, 26 июня в Харькове начали рассматривать дело строительства возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» на улице Сковороды. Общественность добилась реакции властей и прокуратуры на тот факт, что в охранной зоне памятника архитектуры пытаются построить трехэтажный ресторан. А ректор вуза Евгений Сокол обратился в прокуратуру с требованием провести проверку правомерности строительства, ведь все комнаты, которые выходят окнами на сооружение, останутся без дневного света и доступа воздуха. Прокуратура обнаружила нарушения и обратилась в суд. На подготовительное заседание застройщик Анжела Андрян не явилась, как и на последующее. Зато ее адвокат требовал закрыть производство, но Киевский райсуд ему отказал.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2025 в 21:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "История строительства кафе возле памятника архитектуры — общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» в Харькове обрастает судебными исками".