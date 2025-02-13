Стройкой перед «изюминкой Харькова» занялась прокуратура, уже есть ответ ХОВА

Прокуратура проверяет законность строительства кафе перед памятником архитектуры — общежитием Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» «Гигант» на ул. Григория Сковороды, 79, в Харькове.

С просьбой провести проверку правомерности строительства в охранной зоне памятника архитектуры «Гигант» в Киевскую окружную прокуратуру г. Харькова 31 января обратился ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол, подтвердили МГ «Объектив» в пресс-службе вуза.

В обращении говорится, что факт возобновления строительства перед «Гигантом» был выявлен 21 января. При этом общежитие расположено на «красной» линии, является одной из визитных карточек Политеха и охраняется как памятник архитектуры согласно договору №1111 от 19 февраля 2019 года.

«Фактически расстояние между общежитием и объектом строительства составляет около 1,5 метра. Указанное строительство существенно влияет на здание общежития «Гигант». Все комнаты, находящиеся позади строительства, потеряют свое назначение, потому что там невозможно будет нормально обеспечивать доступ дневного освещения, а также доступ воздуха. Университет возражает против строительства второго этажа или даже нескольких этажей», — подчеркивается в документе.

Киевская окружная прокуратура г. Харькова начала проверку, в рамках которой направила запросы в департамент культуры и туризма ХОВА, Харьковский горсовет, Министерство образования и науки Украины, а также ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сообщил МГ «Объектив» спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ведомство уже получило ответ от департамента культуры и туризма ХОВА, который подтвердил, что здание общежития «Гигант» является памятником градостроительства и архитектуры местного значения. Представители департамента осмотрели место возведения кафе, 16 января составили акт о выявленных нарушениях и 31 января направили застройщику предписание об устранении этих нарушений, а именно:

— в нарушение требований ч. 3 ст. 14-1 закона Украины «Об охране культурного наследия», которой запрещено проведение в пределах территории памятника работ по новому строительству, а также строительных работ на имеющихся объектах, если следствием выполнения таких работ станет увеличение высотности такого объекта или увеличение более чем на 15% внешних геометрических размеров его фундамента, или уменьшение расстояния от такого объекта до охраняемого памятника, реконструкция одноэтажных зданий кафе «П-1» и «Р-1» осуществляется с надстройкой еще двух этажей;

— в нарушение п. 9 ч. 1 ст. 6 закона Украины «Об охране культурного наследия» строительные работы не согласованы с департаментом культуры и туризма ХОВА как органом охраны культурного наследия.

Цель запроса прокуратуры в Харьковский горсовет — выяснить:

— осуществлялись ли меры государственного архитектурно-строительного и самоуправляющегося контроля по вопросам застройки и правомерности использования земельного участка на ул. Григория Сковороды, 79;

— решался ли вопрос в пределах компетенции об отмене/изменении градостроительных условий и ограничений по реконструкции нежилого здания кафе «П-1» и нежилого здания кафе «Р-1»;

— обращались ли компетентные исполнительные органы горсовета в суд с соответствующими исками об отмене/изменении указанных градостроительных условий и ограничений, а также отмене уведомления о начале строительных работ № ХК051210809717 от 13.08.2021 (прекращение права на выполнение работ).

В Министерство образования и науки Украины прокуратура обратилась с целью решения вопроса о восстановлении в судебном порядке территории здания-памятника «Гигант», а также устранения препятствий в пользовании и распоряжении земельным участком с кадастровым номером 6310136600:02:018:0091, который принадлежит государству и частично самовольно занят строительством (площадь самозахвата — 0,0085 га).

Цель запроса прокуратуры в ГУ ГСЧС в Харьковской области — выяснить, каким должно быть минимальное противопожарное расстояние между общежитием и заведением общественного питания.

Как сообщалось, возле общежития НТУ «ХПИ» «Гигант» попытались возобновить строительство кафе. Заказчиком работ является Анжела Андрян, и, по данным ОО «Харьковский антикоррупционный центр», перед памятником архитектуры хотят возвести еще один ресторан Zori. 8 февраля представители архитектурного сообщества и просто неравнодушные горожане провели акцию протеста. Они настаивают, что строительство незаконно, так как ведется в охранной зоне памятника архитектуры — «изюминки Харькова». Горсовет также против, что подтвердил заместитель мэра Сергей Кузьмин.