Будівництвом перед «родзинкою Харкова» зайнялася прокуратура, є відповідь ХОВА

Прокуратура перевіряє законність будівництва кафе перед пам’яткою архітектури – гуртожитком Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» «Гігант» на вул. Григорія Сковороди, 79, у Харкові.

З проханням провести перевірку правомірності будівництва в охоронній зоні пам’ятки архітектури «Гігант» до Київської окружної прокуратури м. Харкова 31 січня звернувся ректор НТУ «ХПІ» Євген Сокол, підтвердили МГ «Об’єктив» у пресслужбі вишу.

У зверненні йдеться, що факт поновлення будівництва перед «Гігантом» було виявлено 21 січня. При цьому гуртожиток розташований на «червоній» лінії, є однією з візитівок Політеху та охороняється як пам’ятка архітектури згідно з договором №1111 від 19 лютого 2019 року.

«Фактично відстань між гуртожитком та об’єктом будівництва складає близько 1,5 метра. Вказане будівництво суттєво впливає на будівлю гуртожитку “Гігант”. Усі кімнати, що знаходяться позаду будівництва, втратять своє призначення, бо там неможливо буде нормально забезпечувати доступ денного освітлення, а також доступ повітря у зазначені приміщення. Університет заперечує проти будівництва другого поверху або навіть кількох поверхів», — підкреслюється в документі.

Київська окружна прокуратура м. Харкова розпочала перевірку, в межах якої направила запити до департаменту культури та туризму ХОВА, Харківської міськради, Міністерства освіти й науки України, а також ГУ ДСНС України в Харківській області, повідомив МГ «Об’єктив» речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Відомство вже отримало відповідь від департаменту культури та туризму ХОВА, який підтвердив, що будівля гуртожитку «Гігант» є пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення. Представники департаменту оглянули місце зведення кафе, 16 січня склали акт про виявлені порушення та 31 січня направили забудовнику припис щодо усунення цих порушень, а саме:

– в порушення вимог ч. 3 ст. 14-1 закону України «Про охорону культурної спадщини», якою заборонено проведення в межах території пам’ятки робіт з нового будівництва, а також будівельних робіт на наявних об’єктах, якщо наслідком виконання таких робіт стане збільшення висотності такого об’єкта або збільшення більш як на 15% зовнішніх геометричних розмірів його фундаменту, або зменшення відстані від такого об’єкта до пам’ятки, що охороняється, реконструкція одноповерхових будівель кафе літ. «П-1» та літ. «Р-1» здійснюється з надбудовою ще двох поверхів;

– в порушення п. 9 ч. 1 ст. 6 закону України «Про охорону культурної спадщини» будівельні роботи не погоджені з департаментом культури та туризму ХОВА як органом охорони культурної спадщини.



Мета запиту прокуратури до Харківської міськради – з’ясувати:

– чи здійснювались заходи державного архітектурно-будівельного та самоврядного контролю з питань забудови та правомірності використання земельної ділянки на вул. Григорія Сковороди, 79;

– чи вирішувалось питання в межах компетенції щодо скасування/зміни містобудівних умов та обмежень щодо реконструкції нежитлової будівлі кафе літ. «П-1» та нежитлової будівлі кафе літ. «Р-1»;

– чи звертались компетентні виконавчі органи міськради до суду з відповідними позовами щодо скасування/зміни зазначених містобудівних умов та обмежень, а також скасування повідомлення про початок будівельних робіт № ХК051210809717 від 13.08.2021 (припинення права на виконання робіт).

До Міністерства освіти та науки України прокуратура звернулася з метою вирішення питання щодо відновлення в судовому порядку території будівлі-пам’ятки «Гігант», а також усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою з кадастровим номером 6310136600:02:018:0091, яка належить державі та яка частково самовільно зайнята будівництвом (площа самозахоплення – 0,0085 га).

Мета запиту прокуратури до ГУ ДСНС у Харківській області – з’ясувати, якою має бути мінімальна протипожежна відстань між гуртожитком та закладом громадського харчування.

Як повідомлялося, біля гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант” спробували відновити будівництво кафе. Замовником робіт є Анжела Андрян. За даними ГО “Харківський антикорупційний центр”, перед пам’яткою архітектури хочуть звести ще один ресторан Zori. 8 лютого представники архітектурної спільноти та просто небайдужі містяни провели акцію протесту. Вони наполягають, що будівництво незаконне, оскільки ведеться в охоронній зоні пам’ятки архітектури – “родзинки Харкова”. Міськрада також проти, що підтвердив заступник мера Сергій Кузьмін.