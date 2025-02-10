Ресторан перед «родзинкою Харкова»: активісти звернулися до Терехова й ХОВА 📹

Біля гуртожитку харківського Політеху “Гігант” спробували відновити будівництво ресторану. Представники архітектурної спільноти та просто небайдужі містяни провели акцію протесту. Вони наполягають, що будівництво незаконне, адже відбувається в охоронній зоні пам’ятки архітектури, якою є “Гігант”. Раніше звернення до прокуратури вже подав НТУ “ХПІ”. Також проти будівництва міськрада, що підтвердив заступник мера Сергій Кузьмін. Подробиці у відеорепортажі.

Тія, виступає проти будівництва ресторану впритул до “Гіганту”

Нам вистачає того, що наше місто нищить Росія. І ми не хочемо, щоб його нищили своїми, харківськими руками.



Андрій, виступає проти будівництва ресторану впритул до “Гіганту”

Просто я люблю цей архітектурний ансамбль, який знаходиться тут, на вулиці Сковороди. То кожна спадщина, яких і так в Харкові лишилося небагато, це важливо.



Дмитро Булах, депутат Харківської міськради, голова правління ГО “ХАЦ”

Ми якщо пропустимо це будівництво, то умовно через пів року ми під Держпромом побачимо шестиповерхові “Кулиничі”.

Під час повномасштабної війни у Харкові вирішили побудувати ресторан. Точніше, вчергове почали роботи. І не будь-де, а майже впритул до пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення – гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант”.

Наталя Дворнікова, архітекторка

Будівля була побудована на початку ХХ століття. Вона є пам’яткою у стилі конструктивізм. Це така родзинка Харкова. Тобто хтось, мабуть, вважав, що якщо тут буде кілька мафіків і ми оце побудуємо, ніхто й не помітить. Але мафіки — це тимчасові конструкції, їх можна знести в будь-який час. А це капітальне будівництво. Це на 50-100 років.

На паркані є паспорт об’єкта. У ньому йдеться про два поверхи. Але архітекторка має сумніви, що споруда не перекриє весь “Гігант”.

Наталя Дворнікова, архітекторка

Я хочу, щоб Харків лишився в тому вигляді для моїх дітей, в якому він класично має бути.

Тематика плакатів протестувальників – частково астрономічна, адже, за їхніми даними, тут хочуть побудувати ще один ресторан Zori. Такий є на Нових Будинках.

Дмитро Булах, депутат Харківської міськради, голова правління ГО “ХАЦ”

Там навіть написано, хто замовник. Анжела Андрян, прописана з панами Балаянами, здається, в одній квартирі. Вони власники ресторану Zori на проспекті Льва Ландау. Один з них перебуває у Сполучених Штатах на даний час.

Булах пояснює: відстань від майбутньої забудови до “Гіганту” є меншою за два метри, тобто ресторан зводять в охоронній зоні пам’ятки архітектури. А це порушення. Район станції метро “Ярослава Мудрого” нині не найжвавіший. Багато кіосків, які раніше продавали фастфуд, закрито.

Дмитро Булах, депутат Харківської міськради, голова правління ГО “ХАЦ”

Я думаю, що це така закладочка на майбутнє. Це про наглість. Про зухвалість. Бо можемо.



На акцію приїхав заступник мера. Він стверджує: востаннє на сесії міськради питання щодо цієї ділянки розглядали ще у 2010 році. Саме тоді вона була викуплена і стала приватною власністю.

Сергій Кузьмін, заступник Харківського міського голови

У 2021 році замовник трохи раніше продає цю ділянку, і у 2021-му році вони отримують вихідні дані, а саме містобудівні умови та обмеження, проєктують.

Містобудівні умови та обмеження – це вимоги до проєктування і будівництва. Цей документ, за даними протестувальників, затверджувала чинна головна архітекторка Харкова. Активісти підготували звернення до мера, в якому просять звільнити Тетяну Поливанову.

Дмитро Булах, депутат Харківської міськради, голова правління ГО “ХАЦ”

Яка відсутня всі три роки великої війни в нашому місті. Вона підписала наказ на затвердження документів, завдяки яким це будується. Це у 2021 році було.



У мерії пояснюють: всю документацію замовник отримував у спосіб, передбачений законодавством.

Сергій Кузьмін, заступник Харківського міського голови

Відмовити там дуже-дуже важко. Також у 2021 році отримують повідомлення на початок будівельних робіт, але роботи не проводять, не починають. Роботи вони почали проводити влітку 2023 року. І місто вжило всіх заходів для того, щоб у 2023 році ці роботи зупинити.

Зараз, пояснює Кузьмін, міськрада не може отримати доступ до проєктної документації, бо під час воєнного стану діє мораторій на перевірки.

Сергій Кузьмін, заступник Харківського міського голови

Усі перевірки зараз проводяться тільки з дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування, а також міністерства. На жаль, ми отримали від міністерства відмову в дозволі на проведення перевірки. Поки міськрада не проведе перевірку, ми не можемо, ще раз кажу, порівняти проєктну документацію з фактично тим, що є на ділянці.

З проханням захистити культурну спадщину протестувальники паралельно звернулися до департаменту культури й туризму обласної адміністрації. На акцію представники ХОВА не завітали.



Дмитро Булах, депутат Харківської міськради, голова правління ГО “ХАЦ”

Сподіваюсь, що буде також реакція департаменту культури безпосередньо. В їхніх повноваженнях, у повноваженнях прокуратури зупинити ці роботи. До розгляду по суті, скажімо так.

Університет «ХПІ» звернувся до прокуратури наприкінці січня. МГ “Об’єктив” попросила також коментар ХОВА.