Ресторан перед «изюминкой Харькова»: активисты обратились к Терехову и ХОВА 📹

Возле общежития харьковского Политеха «Гигант» попытались возобновить строительство ресторана. Представители архитектурного сообщества и просто неравнодушные горожане провели акцию протеста. Они настаивают, что строительство незаконно, ведь происходит в охранной зоне памятника архитектуры, которым является «Гигант». Ранее обращение в прокуратуру уже подал НТУ «ХПИ». Также против строительства горсовет, что подтвердил заместитель мэра Сергей Кузьмин. Подробности в видеорепортаже.

Тия, выступает против строительства ресторана вплотную к «Гиганту»

Нам хватает того, что наш город уничтожает Россия. И мы не хотим, чтобы его уничтожали своими, харьковскими руками.

Андрей, выступает против строительства ресторана вплотную к «Гиганту»

Просто я люблю этот архитектурный ансамбль на улице Сковороды. Это наследие, которого и так в Харькове осталось немного, это важно.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета, председатель правления ОО «ХАЦ»

Мы если пропустим это строительство, то условно через полгода мы под Госпромом увидим шестиэтажные «Кулиничи».

Во время полномасштабной войны в Харькове решили построить ресторан. Точнее, в очередной раз начали работы. И не где-нибудь, а почти вплотную к памятнику градостроительства и архитектуры местного значения — общежитию НТУ «ХПИ» «Гигант».

Наталья Дворникова, архитектор

Здание было построено в начале ХХ века. Оно является памятником в стиле конструктивизма. Это такая изюминка Харькова. То есть кто-то, видимо, считал, что если здесь будет несколько мафиков и мы это построим, никто и не заметит. Но мафики — это временные конструкции, их можно снести в любое время. А это капитальное строительство. Это на 50-100 лет.

На заборе есть паспорт объекта. В нем говорится о двух этажах. Но архитектор сомневается, что сооружение не перекроет весь «Гигант».

Наталья Дворникова, архитектор

Я хочу, чтобы Харьков остался в том виде для моих детей, в котором он классически должен быть.

Тематика плакатов протестующих — частично астрономическая, ведь, по их данным, здесь хотят построить еще один ресторан Zori. Такой есть на Новых Домах.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета, председатель правления ОО «ХАЦ»

Там даже написано, кто заказчик. Анжела Андрян, прописана с господами Балаянами, кажется, в одной квартире. Они владельцы ресторана Zori на проспекте Льва Ландау. Один из них находится в Соединенных Штатах в настоящее время.

Булах объясняет: расстояние от будущей застройки до «Гиганта» меньше двух метров, то есть ресторан возводят в охранной зоне памятника архитектуры. А это нарушение. Район станции метро «Ярослава Мудрого» сейчас не самый оживленный. Многие киоски, которые раньше продавали фастфуд, закрыты.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета, председатель правления ОО «ХАЦ»

Я думаю, что это такая закладочка на будущее. Это о наглости. О дерзости. Потому что можем.

На акцию приехал заместитель мэра. Он утверждает: последний раз на сессии горсовета вопрос по этому участку рассматривали еще в 2010 году. Именно тогда он был выкуплен и стал частной собственностью.

Сергей Кузьмин, заместитель Харьковского городского головы

В 2021 году заказчик чуть раньше продает этот участок, и в 2021-м году они получают исходные данные, а именно градостроительные условия и ограничения, проектируют.

Градостроительные условия и ограничения — это требования к проектированию и строительству. Этот документ, по данным протестующих, утверждала действующий главный архитектор Харькова. Активисты подготовили обращение к мэру, в котором просят уволить Татьяну Поливанову.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета, председатель правления ОО «ХАЦ»

Которая отсутствует все три года большой войны в нашем городе. Она подписала приказ на утверждение документов, благодаря которым это строится. Это в 2021 году было.

В мэрии объясняют: всю документацию заказчик получал способом, предусмотренным законодательством.

Сергей Кузьмин, заместитель Харьковского городского головы

Отказать там очень-очень трудно. Также в 2021 году получают уведомление на начало строительных работ, но работы не проводят, не начинают. Работы они начали проводить летом 2023 года. И город принял все меры для того, чтобы в 2023 году эти работы остановить.

Сейчас, объясняет Кузьмин, горсовет не может получить доступ к проектной документации, потому что во время военного положения действует мораторий на проверки.

Сергей Кузьмин, заместитель Харьковского городского головы

Все проверки сейчас проводятся только с разрешения Государственной инспекции архитектуры и градостроительства, а также министерства. К сожалению, мы получили от министерства отказ в разрешении на проведение проверки. Пока горсовет не проведет проверку, мы не можем, еще раз говорю, сравнить проектную документацию с фактически тем, что есть на участке.

С просьбой защитить культурное наследие протестующие параллельно обратились в департамент культуры и туризма областной администрации. На акцию представители ХОВА не пришли.

Дмитрий Булах, депутат Харьковского горсовета, председатель правления ОО «ХАЦ»

Надеюсь, что будет также реакция департамента культуры непосредственно. В их полномочиях, в полномочиях прокуратуры остановить эти работы. До рассмотрения по существу, скажем так.

Университет «ХПИ» обратился в прокуратуру в конце января. МГ «Объектив» попросила также комментарий ХОВА.