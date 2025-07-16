Пристрасті навколо “Гіганта”: замовниця будівництва кафе теж подала до суду

Історія будівництва кафе біля пам’ятника архітектури – гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант” у Харкові обростає судовими позовами.

Тепер до Феміди вирішила звернутися замовниця будівництва.

“Сьогодні в Апеляційному суді Харківської області розглядалась апеляція на забезпечення позову щодо заборони будівництва ресторану біля пам’ятки архітектури “Гігант”. Поки йде розгляд справи у Київському суді, підприємиця подала апеляцію. Але читабельні документи не надала. Тож колегія Апеляційного суду просить надати містобудівні умови, які все-таки можна прочитати, й проєкт”, – повідомив Харківський антикорупційний центр.

Громадська організація бере участь у протестах проти будівництва у “Гіганта”, а також разом із медіа “Люк” домагається в суді права виступати у цій справі третьою стороною. У ХАЦ повідомили подробиці того, що відбувалося в Апеляційному суді.

“Адвокат підприємиці каже: для такого класу робіт не потрібен проєкт (значить його не існує і ви будуєте ресторан на центральній вулиці без нього?). У ХАЦу є питання до класу робіт та іншої документації. Ще з цікавого: суддя запитав у адвоката, яка відстань від ресторану до “Гіганта”? Той знітився і відповіді не дав. Отаке кіно”, – прокоментували антикорупціонери.

Нагадаємо, 26 червня у Харкові почали розглядати справу будівництва біля гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант” на вулиці Сковороди. Громадськість домоглася реакції влади та прокуратури на той факт, що в охоронній зоні пам’ятника архітектури намагаються звести триповерховий ресторан. А ректор ВНЗ Євген Сокіл звернувся до прокуратури з вимогою провести перевірку правомірності будівництва, адже всі кімнати, що виходять вікнами на споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Прокуратура виявила порушення та звернулася до суду. На підготовче засідання забудовниця Анжела Андрян не з’явилася, як і на наступне. Натомість її адвокат вимагав закрити провадження, але Київський райсуд йому відмовив.