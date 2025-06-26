Перше засідання щодо «Гіганту»: адвокат забудовника просив закрити справу
Сьогодні, 26 червня, у Харкові відбулося перше засідання у справі щодо будівництва біля спорткомплексу НТУ “ХПІ” “Гігант”, що є пам’яткою архітектури. Підготовче засідання провели у Київському райсуді.
Адвокат відповідача – забудовника Анжели Андрян – вимагав закрити провадження, розповів МГ “Об’єктив” член ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін. Сама ж жінка на засідання не прийшла.
“Бо вони вважають, що це адміністративне провадження, і воно не повинно розглядатися там, де розглядається, – у Київському райсуді”, – пояснив Лісічкін.
Прокуратура своєю чергою вимагає від забудовника привести ділянку до містобудівних норм.
“Щоб не було порушення містобудівних норм тощо. Там же пам’ятка архітектури”, – нагадав Лісічкін.
Раніше за рішенням суду будівництво біля гуртожитку зупинили. Також Лісічкін повідомив, що спільно з виданням “ЛЮК” Харківський антикорупційний центр подав клопотання з проханням бути третьою стороною у справі.
Усі озвучені на засіданні позови суддя ще розглядатиме, рішень щодо них поки що немає.
Наступний суд відбудеться 30 червня.
Нагадаємо, будівництво нібито двоповерхового ресторану біля пам’ятника архітектури – гуртожитку НТУ “ХПІ” “Гігант” відновилося у січні 2025 року. Ректор вишу Євген Сокіл 31 січня звернувся до Київської окружної прокуратури Харкова з проханням провести перевірку правомірності будівництва в охоронній зоні пам’ятки архітектури. У своєму листі Сокіл наголосив: споруду зводять лише за півтора метра від будівлі гуртожитку. У результаті всі кімнати, які виходять вікнами на цю споруду, залишаться без денного світла та доступу повітря. Департамент культури та туризму ХОВА підтвердив, що “Гігант” – пам’ятка архітектури місцевого значення. Чиновники виїжджали на місце та склали акт про порушення. Вони наголосили, що роботи не узгодили з департаментом, як це має бути згідно із законом. До процесу долучилася Харківська обласна прокуратура, яка повідомила, що здійснює перевірку законності будівництва. Заступник мера Харкова Сергій Кузьмін зазначив, що у 2023 році, як тільки будівництво почалося, його вдалося зупинити. Отримати доступ до проєктної документації мерія не може, бо під час воєнного стану діє мораторій на перевірки. Кузьмін пояснював, що востаннє на сесії міськради питання про земельну ділянку, на якій зараз відновили будівництво, розглядали ще у 2010 році. Саме тоді ця земля перейшла у приватну власність.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: общежитие "Гигант", суд, Харків, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 12:14;
Кореспондент Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 26 червня, у Харкові відбулося перше засідання у справі щодо будівництва біля спорткомплексу НТУ “ХПІ” “Гігант”, що є пам’яткою архітектури.".