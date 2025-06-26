Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові.
Мер нагадав, що починаючи з 2022 року кожна зима в Харкові – випробування. Ворог б’є по інфраструктурі, а працівники намагаються оперативно відновити зруйноване. Наприклад, вісім разів у місті довелося перезапускати систему опалення.
“Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не завершуючи попередній опалювальний сезон. Дуже багато доводиться робити, бо ми розуміємо, що і як потрібно зробити, для того, щоб було теплопостачання і водопостачання. Дуже багато, на жаль, колекторів зазнало пошкоджень. І це дуже важлива робота, яку ми сьогодні робимо. І дуже важка робота, бо глибина, на якій проходять ці колектори, дуже велика. І я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам – «Харківводоканалу», «Тепловим мережам», які працюють теж практично цілодобово, для того, щоб зробити все до початку нового опалювального сезону. Ми отримуємо допомогу від наших партнерів – це різні міжнародні організації, різні фонди. Ми отримували допомогу від USAID. Зараз, на жаль, ми її не отримуємо, але є французькі фонди, ми за власні кошти також придбаємо генераційне обладнання, і це дуже важливо для нас, особливо взимку“, – сказав міський голова.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові.".