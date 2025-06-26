Live
  • Чт 26.06.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.66
  • EUR 48.32

Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер

Суспільство 10:15   26.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер Скріншот

Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові.

Мер нагадав, що починаючи з 2022 року кожна зима в Харкові – випробування. Ворог б’є по інфраструктурі, а працівники намагаються оперативно відновити зруйноване. Наприклад, вісім разів у місті довелося перезапускати систему опалення.

Ми розпочали підготовку до опалювального сезону, ще не завершуючи попередній опалювальний сезон. Дуже багато доводиться робити, бо ми розуміємо, що і як потрібно зробити, для того, щоб було теплопостачання і водопостачання. Дуже багато, на жаль, колекторів зазнало пошкоджень. І це дуже важлива робота, яку ми сьогодні робимо. І дуже важка робота, бо глибина, на якій проходять ці колектори, дуже велика. І я дуже вдячний сьогодні нашим комунальним службам – «Харківводоканалу», «Тепловим мережам», які працюють теж практично цілодобово, для того, щоб зробити все до початку нового опалювального сезону. Ми отримуємо допомогу від наших партнерів – це різні міжнародні організації, різні фонди. Ми отримували допомогу від USAID. Зараз, на жаль, ми її не отримуємо, але є французькі фонди, ми за власні кошти також придбаємо генераційне обладнання, і це дуже важливо для нас, особливо взимку“, – сказав міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Читайте також: Беседін: попри надскладну ситуацію, у Куп’янську залишаються 1400 людей

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
Черешня і полуниця подешевшали в Харкові, скільки коштує морозиво – ціни
26.06.2025, 14:50
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
На Харківщині двічі зґвалтували 16-річну – поліція затримала підозрюваного
26.06.2025, 14:23
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
У Харкові – сесія облради: що ухвалили депутати, а які питання провалили
26.06.2025, 13:33
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер
26.06.2025, 10:15
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
«Небезпека зберігається впродовж двох місяців» – Канашевич про Куп’янщину
26.06.2025, 13:05
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 26 червня: яке свято та день в історії
26.06.2025, 06:00

Новини за темою:

14:27
Робота у Харкові: вакансія в КП, пропонують пільги на комуналку
21:27
Заплатити за воду і реструктуризувати борги харків’яни можуть по-домашньому
14:21
Деяких абонентів у Харкові звільнили від сплати комуналки: кого стосується
21:24
Харків’яни накопичують борги за комуналку: хто може поплатитися майном 📹
21:47
Харківська міськрада звільнила обласні театри від сплати комуналки за 2024-й

Ви читали новину: «Що буде з комунальними взимку, до чого готуватись харків’янам, розповів мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 10:15;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов відповів на питання ведучих нацмарафону щодо комунальних послуг – до чого варто готуватися городянам і, які роботи вже зараз проводять у Харкові.".