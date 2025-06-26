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Беседін: попри надскладну ситуацію, у Куп’янську залишаються 1400 людей

Суспільство 09:45   26.06.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Беседін: попри надскладну ситуацію, у Куп’янську залишаються 1400 людей Скріншот

Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію у громаді та Куп’янську, зазначивши, що обстановка – вкрай складна.

За словами Беседіна, завезти до Куп’янська їжу чи іншу гуманітарну допомогу тепер неможливо.

“Завезення будь-якої гуманітарної допомоги, будь-чого завезення в Куп’янськ – це надскладна задача. На сьогоднішній день це зробити неможливо. Якщо ми кажемо безпосередньо про роботу в самому місті Куп’янськ, то попри все те, що там відбувається, попри ту критичну ситуацію, наші комунальні працівники знаходяться там. Водопостачання працює частково в тих умовах, де є електропостачання, на тих вулицях, на яких зараз воно є. Але, на жаль, відновлення зараз неможливе, тому що, ще раз хочу зазначити, застосування ворогом озброєння, в тому числі FPV-дронів на оптоволокні, воно має велику концентрацію. В тому числі газопостачання працює. Знову ж таки, намагаємося забезпечувати соціальним транспортом людей, волонтери працюють – умовляють людей виїхати, фактично роблять неможливо, ризикують своїм життям”, – сказав Беседін.

Попри всі зусилля волонтерів та влади, у місті все ще залишаються близько 1400 людей. Загалом же у громаді проживають 2400 мешканців, додав глава МВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 09:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію у громаді та Куп’янську, зазначивши, що обстановка – вкрай складна.".