Беседін: попри надскладну ситуацію, у Куп’янську залишаються 1400 людей

Голова Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію у громаді та Куп’янську, зазначивши, що обстановка – вкрай складна.

За словами Беседіна, завезти до Куп’янська їжу чи іншу гуманітарну допомогу тепер неможливо.

“Завезення будь-якої гуманітарної допомоги, будь-чого завезення в Куп’янськ – це надскладна задача. На сьогоднішній день це зробити неможливо. Якщо ми кажемо безпосередньо про роботу в самому місті Куп’янськ, то попри все те, що там відбувається, попри ту критичну ситуацію, наші комунальні працівники знаходяться там. Водопостачання працює частково в тих умовах, де є електропостачання, на тих вулицях, на яких зараз воно є. Але, на жаль, відновлення зараз неможливе, тому що, ще раз хочу зазначити, застосування ворогом озброєння, в тому числі FPV-дронів на оптоволокні, воно має велику концентрацію. В тому числі газопостачання працює. Знову ж таки, намагаємося забезпечувати соціальним транспортом людей, волонтери працюють – умовляють людей виїхати, фактично роблять неможливо, ризикують своїм життям”, – сказав Беседін.

Попри всі зусилля волонтерів та влади, у місті все ще залишаються близько 1400 людей. Загалом же у громаді проживають 2400 мешканців, додав глава МВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”