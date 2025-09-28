Live
FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня

Події 23:01   28.09.2025
Оксана Горун
FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня Наслідки удару FPV-дрона по автівці, в якій їхала родина, в Харківському районі 28 вересня 2025 року

FPV-дрон влучив у автівку з родиною в Харківському районі, евакуації з Куп’янська немає, тільки йти пішки – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Трагедія в Харківському районі: FPV-дрон убив батька та тяжко поранив мати на очах у 14-річної доньки

Ворожий безпілотник влучив в автівку з цивільними на дорозі між населеними пунктами Прудянка та Слатине в Дергачівській громаді Харківського району. У автівці додому їхала родина місцевих мешканців. 44-річний чоловік загинув.

“Його 41-річна дружина отримала рвану рану обличчя та численні уламкові поранення майже всього тіла, а їхня 14-річна донька, що знаходилася на задньому сидінні, отримала гостру реакцію на стрес. Зусиллями небайдужих громадян та медиків швидкої допомоги жінку з донькою було доставлено до однієї з харківських лікарень. Наразі стан 41-річної жінки оцінюється як тяжкий, лікарі борються за її життя“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Мати та дочка – в лікарні.

Куп’янськ закрили для цивільних, але місцеві залишаються

Куп’янськ закритий для в’їзду будь-кого, крім українських військових. Про це повідомив у етері “Суспільного” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Відео: Суспільне

Тобто дістатися міста більше не можуть команди з евакуації – ні волонтери, ні поліція та ДСНС. При цьому в місті залишається близько 680 осіб. У них немає та не буде опалення й електрики, майже немає зв’язку, людям не можуть надати будь-якої гуманітарної допомоги. Евакуацію з Куп’янська проводили понад рік, проте частина мешканців категорично від неї відмовилася. Тепер у них залишилося лише два варіанти: виходити за межі міста пішки або ж звернутися за допомогою до українських військових.

Сказ у Харківській області йде на спад, повідомила МГ “Об’єктив” епідеміологиня

Завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Сухорукова навела дані. З початку цього року в Харківській області зареєстрували 44 випадки сказу тварин. А торік за дев’ять місяців їх було 78 – майже вдвічі більше. Випадків сказу серед людей не було, а минулого року від нього померли на Харківщині троє.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Автор: Оксана Горун
