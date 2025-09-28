FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня
FPV-дрон влучив у автівку з родиною в Харківському районі, евакуації з Куп’янська немає, тільки йти пішки – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня.
Трагедія в Харківському районі: FPV-дрон убив батька та тяжко поранив мати на очах у 14-річної доньки
Ворожий безпілотник влучив в автівку з цивільними на дорозі між населеними пунктами Прудянка та Слатине в Дергачівській громаді Харківського району. У автівці додому їхала родина місцевих мешканців. 44-річний чоловік загинув.
“Його 41-річна дружина отримала рвану рану обличчя та численні уламкові поранення майже всього тіла, а їхня 14-річна донька, що знаходилася на задньому сидінні, отримала гостру реакцію на стрес. Зусиллями небайдужих громадян та медиків швидкої допомоги жінку з донькою було доставлено до однієї з харківських лікарень. Наразі стан 41-річної жінки оцінюється як тяжкий, лікарі борються за її життя“, – повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Мати та дочка – в лікарні.
Куп’янськ закрили для цивільних, але місцеві залишаються
Куп’янськ закритий для в’їзду будь-кого, крім українських військових. Про це повідомив у етері “Суспільного” начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
Відео: Суспільне
Тобто дістатися міста більше не можуть команди з евакуації – ні волонтери, ні поліція та ДСНС. При цьому в місті залишається близько 680 осіб. У них немає та не буде опалення й електрики, майже немає зв’язку, людям не можуть надати будь-якої гуманітарної допомоги. Евакуацію з Куп’янська проводили понад рік, проте частина мешканців категорично від неї відмовилася. Тепер у них залишилося лише два варіанти: виходити за межі міста пішки або ж звернутися за допомогою до українських військових.
Сказ у Харківській області йде на спад, повідомила МГ “Об’єктив” епідеміологиня
Завідувачка санітарно-карантинного відділу Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб Ганна Сухорукова навела дані. З початку цього року в Харківській області зареєстрували 44 випадки сказу тварин. А торік за дев’ять місяців їх було 78 – майже вдвічі більше. Випадків сказу серед людей не було, а минулого року від нього померли на Харківщині троє.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, батько, Беседін, дергачевская громада, дитина, евакуація, загиблий, задоренко, итоги дня, куп'янск, новини Харкова, сказ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 23:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "FPV-дрон влучив у автівку з родиною в Харківському районі, евакуації з Куп’янська немає, тільки йти пішки – МГ “Об’єктив” нагадує головні новини дня".