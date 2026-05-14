12-річна дівчинка жила в Харкові без світла, води та їжі: де була мати (фото)

“Умови, небезпечні для життя та здоров’я”. Прокурори спільно з ювенальними поліцейськими та співробітниками служби у справах дітей вилучили 12-річну дівчинку з квартири у Холодногірському районі Харкова.

Коли комісія відвідала квартиру, матері вдома не було. Дівчинка перебувала без нагляду дорослих, була голодною та брудною, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Дитина розповіла, що мати систематично вживає наркотики. У квартирі були відсутні електро-, газо-, водопостачання та продукти. Також встановлено, що дівчинка не відвідує навчальний заклад.

Тому комісія ухвалила рішення: негайно вилучити дитину із небезпечного середовища. Дівчинку доправили до лікарні для надання необхідної допомоги та подальшого обстеження.

Розпочато досудове розслідування за ст. 166 ККУ (злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень 7 травня на Новобаварському проспекті у Харкові чотирирічний хлопчик випав з вікна четвертого поверху. Медики намагалися врятувати його, але дитина померла у кареті «швидкої». Правоохоронці потрапили до квартири, де виявили ще одну дитину – дворічну дівчинку. У неї були ознаки зневоднення, відзначили прокурори. Слідство встановило: 29-річна мати залишила дітей самих у зачиненій квартирі та пішла. Жінку затримали. Їй повідомили про підозру в залишенні дітей без допомоги та невиконанні батьківських обов’язків. Пресслужба прокуратури уточнила: два роки тому жінку притягали до відповідальності, коли її з сином виявили біля сміттєзвалища. Дитину вилучали та тимчасово поміщали до медичного закладу. Але згодом повернули матері, яка в цей період народила доньку. Сім’ю взяли на облік, але встановити їхнє нове місце проживання не змогли. Через це службове розслідування проводять ще й відносно працівників поліції.