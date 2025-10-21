4-річна дівчинка на Харківщині жила в антисанітарії – поліція забрала дитину
Харківські правоохоронці вилучили дитину із небезпечних умов проживання.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річна мешканка села Мирне тривалий час нехтувала своїми батьківськими обов’язками. Тож у неї забрали 4-річну дівчинку.
«Під час перевірки поліцейські виявили повну відсутність належних умов для проживання дитини. У помешканні панували безлад й антисанітарія, що становило реальну загрозу життю та здоров’ю дівчинки», – зазначили правоохоронці.
Наразі дитина – у лікарні, де проходить медичне обстеження.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що двох дітей у віці дев’яти та двох років вилучили у 45-річної горе-матері у місті Златопіль. Неблагополучну родину виявили під час перевірки, повідомляли в ГУ Нацполіції у Харківській області. Фахівці встановили, що жінка систематично нехтує потребами дітей, зокрема у належному харчуванні, безпеці та санітарно-побутових умовах.
Читайте також: З жителя Харківщини, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 480 тис. грн
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: антисанитария, дівчина, дитина, забрали, Нацполіція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «4-річна дівчинка на Харківщині жила в антисанітарії – поліція забрала дитину», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 13:38;