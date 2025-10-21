4-річна дівчинка на Харківщині жила в антисанітарії – поліція забрала дитину

Харківські правоохоронці вилучили дитину із небезпечних умов проживання.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річна мешканка села Мирне тривалий час нехтувала своїми батьківськими обов’язками. Тож у неї забрали 4-річну дівчинку.

«Під час перевірки поліцейські виявили повну відсутність належних умов для проживання дитини. У помешканні панували безлад й антисанітарія, що становило реальну загрозу життю та здоров’ю дівчинки», – зазначили правоохоронці.

Наразі дитина – у лікарні, де проходить медичне обстеження.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що двох дітей у віці дев’яти та двох років вилучили у 45-річної горе-матері у місті Златопіль. Неблагополучну родину виявили під час перевірки, повідомляли в ГУ Нацполіції у Харківській області. Фахівці встановили, що жінка систематично нехтує потребами дітей, зокрема у належному харчуванні, безпеці та санітарно-побутових умовах.