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Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця

Суспільство 17:34   15.02.2024
Оксана Якушко
Харків’янка лишила 2-річну доньку одну на 3 дні у квартирі і пішла до коханця

Судитимуть 19-річну жінку, яка покинула доньку, якій було лише два з половиною роки, у квартирі на 12-му поверсі в Холодногірському районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Небайдужа» матір пішла «в гості» до свого коханця. У цей час її маленька донька, яка з народження має проблеми із серцем, перебувала зовсім одна три дні: від 30 серпня до 2 вересня 2023 року. Дитина була без їжі, води, за наявності вільного доступу до газової плити та вікон, в антисанітарних та небезпечних умовах.

Обвинувачена навіть не врахувал, що житлові квартали Харкова постійно обстрілюють росіяни, і дитина може постраждати.

Дівчинку врятували сусіди, яких майже добу затоплювали з квартири безталанної матері. Піднявшись, вони почули, як плаче дитина, та одразу звернулись до правоохоронців.

Наразі дівчинка у безпеці та проживає з родичами.

Новобаварська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 19-річної громадянки за фактом залишення в небезпеці дитини.

Справу розглядатимуть у Ленінському районному суді м. Харкова.

Жінці світить обмеження волі на строк до двох років.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Лютого 2024 в 17:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судитимуть 19-річну жінку, яка покинула доньку, якій було лише два з половиною роки, у квартирі на 12-му поверсі в Холодногірському районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.".