Жили, наче в свинарнику: на Харківщині 4-річного хлопчика забрали в матері
На Харківщині викрили жінку, яка не доглядала за сином, погано годувала його і не займалася його розвитком, повідомили у Нацполіції.
12 лютого на Ізюмщині правоохоронці та соцпрацівники виявили 25-річну матір, яка веде асоціальний спосіб життя та не доглядає за дитиною.
У будинку, де разом із жінкою мешкає 4-річний хлопчик, антисанітарні умови, хлопець був замурзаним.
Працівники ювенальної превенції та спеціалісти служби у справах дітей забрали дитину з сім’ї та тимчасово влаштували до рідної бабусі
Наразі матір хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.
Читайте також: Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: дитина, Изюмщина, мальчик, мать, Нацполиция, сын, харківщина, ювенальная превенция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жили, наче в свинарнику: на Харківщині 4-річного хлопчика забрали в матері»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 20:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили жінку, яка не доглядала за сином, погано годувала його і не займалася його розвитком, повідомили у Нацполіції.".