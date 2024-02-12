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Жили, наче в свинарнику: на Харківщині 4-річного хлопчика забрали в матері

Суспільство 20:15   12.02.2024
Оксана Якушко

На Харківщині викрили жінку, яка не доглядала за сином, погано годувала його і не займалася його розвитком, повідомили у Нацполіції.

12 лютого на Ізюмщині правоохоронці та соцпрацівники виявили 25-річну матір, яка веде асоціальний спосіб життя та не доглядає за дитиною.

У будинку, де разом із жінкою мешкає 4-річний хлопчик, антисанітарні умови, хлопець був замурзаним.

Працівники ювенальної превенції та спеціалісти служби у справах дітей забрали дитину з сім’ї та тимчасово влаштували до рідної бабусі

Наразі матір хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 20:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили жінку, яка не доглядала за сином, погано годувала його і не займалася його розвитком, повідомили у Нацполіції.".