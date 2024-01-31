Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини

Багатодітна мати із села Крючки Ізюмського району більш ніж на дві доби залишила двох маленьких дітей самих удома в антисанітарних умовах.

Горе-мати взяла із собою п’ятирічну дитину та поїхала до подруги, а дітей віком один і три роки залишила вдома без нагляду, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Діти пробули самі понад дві доби. У будинку правоохоронці констатували непридатні для малечі умови. Тож соцпрацівники вирішили вилучити у жінки всіх трьох дітей. Наразі вони проходять обстеження у лікарні.



Фото: ГУ НП у Харківській області

Щодо матері склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьківських обов’язків) КУпАП.