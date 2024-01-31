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Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини

Суспільство 18:24   31.01.2024
Олена Нагорна
Дітей віком один і три роки кинула самих на дві доби жителька Харківщини

Багатодітна мати із села Крючки Ізюмського району більш ніж на дві доби залишила двох маленьких дітей самих удома в антисанітарних умовах.

Горе-мати взяла із собою п’ятирічну дитину та поїхала до подруги, а дітей віком один і три роки залишила вдома без нагляду, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Діти пробули самі понад дві доби. У будинку правоохоронці констатували непридатні для малечі умови. Тож соцпрацівники вирішили вилучити у жінки всіх трьох дітей. Наразі вони проходять обстеження у лікарні.


Фото: ГУ НП у Харківській області

Щодо матері склали адмінпротокол за ст. 184 (невиконання батьківських обов’язків) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2024 в 18:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Многодетная мать из села Крючки Изюмского района более чем на двое суток оставила двух маленьких детей одних дома в антисанитарных условиях.".