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Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)

Суспільство 18:09   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

У квартирі на Харківщині, де мешкали двоє дітей, панувала антисанітарія, а неповнолітні були занедбані й мали хворобливий вигляд.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 січня отримали інформацію від жителів будинку в селищі Жуковського щодо 34-річної жінки, яка веде асоціальний спосіб життя та ухиляється від батьківських обовʼязків.

На місці копи встановили, що умови оселі хлопчика і дівчинки не придатні, матір не доглядає за ними та не забезпечує їм повноцінне харчування.

У поліції додали, що раніше з жінкою вже проводили профілактичну бесіду, однак вона проігнорувала рекомендації правоохоронців. Тож у неї забрали дітей.

Наразі харків’янку планують притягнути до адміністративної відповідальності за не виконання батьківських обовʼязків.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 18:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У квартирі на Харківщині, де мешкали двоє дітей, панувала антисанітарія, а неповнолітні були занедбані й мали хворобливий вигляд.".