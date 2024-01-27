Занедбані та в антисанітарії: у жительки Харківщини забрали двох дітей (фото)

У квартирі на Харківщині, де мешкали двоє дітей, панувала антисанітарія, а неповнолітні були занедбані й мали хворобливий вигляд.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, 26 січня отримали інформацію від жителів будинку в селищі Жуковського щодо 34-річної жінки, яка веде асоціальний спосіб життя та ухиляється від батьківських обовʼязків.

На місці копи встановили, що умови оселі хлопчика і дівчинки не придатні, матір не доглядає за ними та не забезпечує їм повноцінне харчування.

У поліції додали, що раніше з жінкою вже проводили профілактичну бесіду, однак вона проігнорувала рекомендації правоохоронців. Тож у неї забрали дітей.

Наразі харків’янку планують притягнути до адміністративної відповідальності за не виконання батьківських обовʼязків.