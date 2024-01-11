Двох дітей забрали у харків’янки: подробиці

У Харкові правоохоронці вилучили у 34-річної матері двох дітей.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, 10 січня правоохоронці та соцпрацівники виявили 34-річну матір, яка веде асоціальний спосіб життя та ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків.

Під час перевірки копи встановили, що у квартирі в Слобідському районі антисанітарні умови, одна дитина має неохайний вигляд та хворобливий стан. Крім того, неповнолітні не забезпечені повноцінним харчуванням. Жінка не займається розвитком дітей.

«Раніше з матір’ю працівники поліції та спеціалісти служби у справах дітей неодноразово проводили профілактичну роботу, однак жінка продовжує ігнорувати рекомендації та вимоги щодо виконання своїх батьківських обов’язків. Працівниками поліції та спеціалістами служби у справах дітей було прийняте рішення про вилучення дітей з сім’ї», – зазначили у поліції.

Наразі вирішується питання про притягнення матері до адміністративної відповідальності за не виконання своїх батьківських обов’язків.