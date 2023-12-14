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Антисанітарні умови і п’яна матір: трьох дітей вилучили з сім’ї на Харківщині

Суспільство 11:16   14.12.2023
Вікторія Яковенко
Антисанітарні умови і п’яна матір: трьох дітей вилучили з сім’ї на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині поліцейські забрали у п’яної матері трьох дітей. Правоохоронці виявили у будинку антисанітарні умови.  

13 грудня правоохоронці перевірили родини, в яких раніше батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час перевірки встановлена родина, в якій 35-річна мати зловживає алкогольними напоями. Під час перевірки умов мешкання неповнолітніх встановлено, що у будинку антисанітарні умови, діти мають хворобливий та не доглянутий вигляд», – зазначили правоохоронці.

Тож поліцейські вирішили тимчасово вилучити трьох дітей 15, 9 років та 4 місяців з небезпечного середовища.

Щодо 35-річної жінки вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині поліцейські забрали у п’яної матері трьох дітей. Правоохоронці виявили у будинку антисанітарні умови.  ".