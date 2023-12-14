Антисанітарні умови і п’яна матір: трьох дітей вилучили з сім’ї на Харківщині

На Харківщині поліцейські забрали у п’яної матері трьох дітей. Правоохоронці виявили у будинку антисанітарні умови.

13 грудня правоохоронці перевірили родини, в яких раніше батьки ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час перевірки встановлена родина, в якій 35-річна мати зловживає алкогольними напоями. Під час перевірки умов мешкання неповнолітніх встановлено, що у будинку антисанітарні умови, діти мають хворобливий та не доглянутий вигляд», – зазначили правоохоронці.

Тож поліцейські вирішили тимчасово вилучити трьох дітей 15, 9 років та 4 місяців з небезпечного середовища.

Щодо 35-річної жінки вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.