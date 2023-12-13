У п’яної матері в Харкові поліція забрала трирічну дитину (фото)
У Харкові правоохоронці тимчасово вилучили трирічного хлопчика у нетверезої матері.
12 грудня до правоохоронців звернувся чоловік і повідомив, що 33-річна жінка напідпитку вчинила щодо своєї дитини фізичне насильство, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
На місце виїхали поліцейські. Вони розповіли, що жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, висловлювалась нецензурною лайкою, погрожувала всім присутнім фізичною розправою.
Тож правоохоронці ухвалили рішення про тимчасове вилучення дитини з небезпечного середовища.
Наразі життю хлопчика нічого не загрожує, його помістили до медустанови, зазначили поліцейські.
Щодо 33-річної матері вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові правоохоронці тимчасово вилучили трирічного хлопчика у нетверезої матері.".