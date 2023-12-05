Перед смертю батько зізнався доньці: пограбував банк і переховувався 50 років

На смертному Томас Рендел розповів доньці свій секрет: 52 роки тому він пограбував банк в Огайо на $215 тисяч і відтоді ховався від правосуддя, пише CNN.

У березні 2021 року, коли його дочка сиділа біля його ліжка в передмісті Бостона після першого сеансу хіміотерапії, Рендел зробив приголомшливе зізнання: він переховувався від правосуддя понад 50 років. Коли йому було 20 років, він пограбував банк в Огайо на 215 тисяч доларів. І його справжнє ім’я було не Томас Рендел, а Теодор Конрад.

Він благав дочку не розслідувати цю справу. Але після такого визнання Ешлі Рендел тієї ночі майже не спала. Тому вона зробила те, що зробила б більшість людей.

«Я вбила в Google «Тед Конрад пропав», і перше, що з’явилося, було на кшталт: «Касир сховища пограбував банк». Я подумала: “Боже мій, це мій батько”, – сказала вона CNN. «І про нього були сотні та сотні статей».

З кожним клацанням темне минуле батька розгорталося перед її очима.

У Ліннфілді, штат Массачусетс, Томас Рендел був продавцем автомобілів і професійним гравцем у гольф у заміському клубі, який обожнював свою дружину та єдину дитину. Він відвідував усі футбольні матчі дочки у штанях кольору хакі та на швидких машинах. За іронією долі, Рендел навіть робив пожертви до місцевих поліцейських благодійних організацій і годинами дивився «Морську поліцію» та інші кримінальні шоу, розповіла його дочка.

Але в Клівленді він був Тедом Конрадом, невловимим грабіжником банку. Він ледве вийшов із підліткового віку, коли скоїв одне із найбільших пограбувань в історії Огайо (еквівалент $1,7 мільйона сьогодні). Причому це було зухвале пограбування за мотивами улюбленого фільму Рендела “Афера Томаса Крауна”.

Хлопчаче обличчя Конрада було зображено на плакатах про розшук і транслювалося в епізодах «Найрозшуканіші злочинці в Америці» та «Нерозгадані таємниці». І двоє маршалів США, батько і син, у Клівленді поставили собі завдання зловити його.

Я сказала батькові: Я пошукала тебе. І про тебе мільйон статей. І вони ще шукають тебе, якщо ти не знав. І ми маємо розповісти мамі», — заявила наступного дня 38-річна Ешлі Рендел.

Приблизно через день після шокуючого зізнання свого батька Ешлі відвела свою матір Кеті убік і розповіла їй про минуле Рендела.

«Вона читала статті в Інтернеті і продовжувала говорити: «О Боже мій! О Боже мій!” близько 10 хвилин», – сказала Ешлі Рендел. «Вона прожила з ним більшу частину життя – 40 років, і тепер дізналася про цю велику таємницю — я не можу собі уявити, наскільки це було для неї травмуючим».

Її батько був одержимий фільмом Стіва МакКвіна про пограбування банку. Деякі порівняли стрічку з випадком із викрадачем літака Д.Б. Купером у 1971 році, який зістрибнув з парашутом з літака з $200 тисячами готівкою та зник у безкраїх просторах Тихоокеанського північного заходу, і більше його ніколи не бачили.

Пограбування Конрада теж нагадувало історію фільму. 11 липня 1969 року він прийшов на роботу в Національний банк Товариства у Клівленді, куди влаштувався раніше касиром. Це була п’ятниця, попереду маячили вихідні, присвячені його дню народження, тому під час перерви він купив пляшку віскі та пачку цигарок. Наприкінці дня він увійшов до сховища, непомітно засунув $215 тисяч у паперовий пакет і пішов зі свого старого життя.

Лише у понеділок банк дізнався про пограбування, що дало йому дводенну фору. Через кілька днів Конрад надіслав своїй тодішній дівчині два листи — з Вашингтона, округ Колумбія, та Лос-Анджелеса, — у яких розповів, як сильно він любить її і сумує за нею. Потім справа зайшла в глухий кут. Поліція не змогла знайти його слідів.

За тиждень після його зникнення «Аполлон-11» висадив перших людей на Місяць. Історична місія потрапила до заголовків газет, і незабаром преса забула про загадкового грабіжника банку в Клівленді. Місяці змінилися роками, а згодом десятиліттями.

Але слідчі не здавалися. Вони отримували інформацію про ймовірних грабіжників у різних штатах, включаючи Каліфорнію, Гаваї, Техас та Орегон. Усі версії виявилися помилковими. Розчаровані федеральні слідчі привернули увагу до його справи в шоу про реальні злочини, такі як «Найрозшукуваніші злочинці в Америці».

Тим часом колишній Тед Конрад будував нове життя під ім’ям Рендела в Массачусетсі. За іронією долі він вирішив оселитися в передмісті на північ від Бостона, де зняли його улюблений фільм «Афера Томаса Крауна».

Слідчі стверджують, що Конрад був одержимий стрічкою «Афера Томаса Крауна», фільмом Стіва МакКуїна 1968 року про хвацького бізнесмена-мільйонера, який заради розваги грабує банк Бостона (фільм перезняли в 1990-х роках за участю Пірса Броснана). Друзі Конрада в Огайо розповіли поліції, що перед пограбуванням він дивився фільм кілька разів.

За словами слідчих, він навіть хвалився друзям, що влаштувався на роботу касиром, не здавши відбитків пальців, і як легко було б вкрасти гроші з банку.

Ешлі Рендел вважає, що її батькові настільки сподобався фільм, що він обрав своє нове ім’я, Томас, як данину поваги до його головного героя. Її батько не жив так, ніби він ховався, запевняє Ешлі Рендел. Він щодня возив її до школи та забирав у вихідні. Іноді, за її словами, він супроводжував її у шкільних поїздках.

Але після визнання батька дрібниці почали набувати сенсу. Її батько, в молодості чисто поголений, завжди носив бороду і рідко знімав бейсболку на публіці.

І він ніколи не залишав країну. Ешлі розповіла, що якось вони з мамою благали його поїхати з ними до Франції, але він відмовився, заявивши, що не фанат закордонних подорожей.

“Він завжди казав, що в Сполучених Штатах можна побачити так багато цікавого, що йому не потрібно було залишати країну”, – сказала Ешлі Рендел.

Тепер вона зрозуміла, що через його вигадану особу її батько не мав паспорта.

Ешлі сказала, що вона та її мати знали, що її батькові, мабуть, залишилося жити лише кілька місяців, тому вирішили поки не йди до поліції. Найменше вона хотіла побачити свого хворого 71-річного батька у в’язниці за ґратами.

Ешлі Рендел розповіла, що якось сказала батькові, що збереже своє прізвище після заміжжя, щоб воно не померло разом із ним. Але після його зізнання вона запитала себе: а чи була воно взагалі її прізвищем?

«Це було важко, усвідомлювати, що моє прізвище в моєму свідоцтві про народження насправді не моє. Що воно фальшиве», – сказала вона. “На мить я задумалася, щоб змінити прізвище”.

Ешлі Рендел сказала, що вона та її мати домовилися, що проведуть один рік, оплакуючи людину, яку вони втратили, а потім розкажуть його історію слідчим. Вони вирішили повідомити поліцію у червні 2022 року.

Томас Рендел помер у травні 2021 року, за два місяці після зізнання. Але незабаром після смерті батька у листопаді 2021 року біля дверей Ешлі з’явилися маршали США.

Виявляється, після того, як Рендел помер від раку легень у травні, слідчим вдалося зробити перший великий прорив у цій справі. Хтось відправив його некролог кримінальному репортеру в Огайо з позначкою, в якій йшлося про те, що покійним, швидше за все, був Конрад.

У некролозі дата народження її батька вказана як 10 липня 1947 року – той же день народження, що й у Конрада, але на два роки старше, повідомив CNN маршал США Піт Елліотт. За словами Елліотта, у некролозі також були перераховані імена батьків Конрада, але наприкінці було додано Рендела.

Слідчі взялися до роботи і виявили заяву про банкрутство, подану Ренделом у 2014 році до федерального суду Бостона. За словами Елліотта, почерк відповідав почерку заяви до коледжу 1967 року, яку заповнив Конрад.

Потім слідчі вирушили з Клівленда до Лінфілда, щоб підтвердити особистість Конрада. Серед них був Елліот, чий батько Джон Елліот провів більшу частину своєї кар’єри в поліції розшукуючи Конрада і помер зовсім недавно, в 2020 році.

Елліот-молодший, маршал США в Огайо, як і його батько, нарешті знайшов відповідь на питання, які вислизали від його батька протягом десятиліть. За словами Елліотта, цей випадок це “елегантно проста, але нескінченно складна” загадка.

Елліотт розповів, що його батько витратив роки, відпрацьовуючи хибні версії по всій країні і пропускаючи бейсбольні ігри свого сина, і був злий, що Конрад вкрав гроші, які йому, як федеральному офіцеру, довелося б заробляти багато років.

«Дехто зображував Конрада Робін Гудом. А мій батько називав його не інакше як злодієм», – сказав він.

Але той день у листопаді 2021 року дещо закрив. Коли Елліот постукав у двері і представився федеральним маршалом з Огайо, Ешлі Рендел сказала, що вираз її обличчя, ймовірно, був промовистим.

“Я думаю, ти знаєш, чому ми тут”, – сказав їй Елліот, стоячи біля дверей.

Ешлі вирішила зробити з історії її батька підкаст «Димова завіса: мій тато, що тікав». Робота над підкастом дала деякі відповіді, дозволила їй оплакати втрату і допомогла примиритися з різними особами свого батька. Ешлі розшукала деяких старих друзів і подруг Конрада, які поділилися історіями про нього та допомогли їй заповнити деякі прогалини. Наприклад, друзі її батька сказали, що він вільно говорив французькою, що її здивувало, оскільки в дитинстві у неї були проблеми з домашнім завданням французькою, а він не запропонував допомогу.