Перед смертью отец признался дочери: ограбил банк и был в бегах 50 лет

На смертном Томас Рендел рассказал дочери свой секрет: 52 года назад он ограбил банк в Огайо на $215 тысяч и с тех пор скрывался от правосудия, пишет CNN.

В марте 2021 года, когда его дочь сидела у его постели в пригороде Бостона после первого сеанса химиотерапии, Рэндел сделал ошеломляющее признание: он скрывался от правосудия и находился в бегах более 50 лет. Когда ему было 20 лет, он ограбил банк в Огайо на $215 тысяч. И его настоящее имя было не Томас Рэндел, а Теодор Конрад.

Он умолял дочь не расследовать это дело. Но после такого признания Эшли Рэндел в ту ночь почти не спала. Поэтому она сделала то, что сделало бы большинство любопытных людей.

«Я вбила в Google «Тед Конрад пропал», и первое, что появилось, было что-то вроде: «Кассир хранилища ограбил банк». Я подумала: «Боже мой, это мой отец», — сказала она CNN. «И о нем были сотни и сотни статей».

С каждым щелчком темное прошлое отца разворачивалось перед ее глазами.

В Линнфилде, штат Массачусетс, Томас Рэндел был продавцом автомобилей и профессиональным игроком в гольф в загородном клубе, обожавшим свою жену и единственного ребенка. Он посещал все футбольные матчи дочери в штанах цвета хаки и на быстрых машинах. По иронии судьбы, Рэндел даже делал пожертвования в местные полицейские благотворительные организации и часами смотрел «Морскую полицию» и другие криминальные шоу, рассказала его дочь.

Но в Кливленде он был Тедом Конрадом, неуловимым грабителем банков. Он едва вышел из подросткового возраста, когда совершил одно из крупнейших ограблений в истории Огайо (эквивалент $1,7 миллиона сегодня). Причем это было дерзкое ограбление по мотивам любимого фильма Рэндела «Афера Томаса Крауна».

Мальчишеское лицо Конрада было изображено на плакатах о розыске и транслировалось в эпизодах «Самые разыскиваемые в Америке» и «Неразгаданные тайны». И двое маршалов США, отец и сын, в Кливленде поставили перед собой задачу поймать его.

«Я сказала отцу: «Я поискал тебя. И о тебе миллион статей. И они все еще ищут тебя, если ты не знал. И мы должны рассказать маме», — заявила на следующий день 38-летняя Эшли Рэндел.

Примерно через день после шокирующего откровения своего отца Эшли отвела свою мать Кэти в сторону и рассказала ей о прошлом Рэндела.

«Она читала статьи в Интернете и продолжала говорить: «О Боже мой! О, Боже мой!» около 10 минут», — сказала Эшли Рэндел. «Она прожила с ним большую часть жизни – 40 лет, и теперь узнала эту большую тайну — я не могу себе представить, насколько это было для нее травмирующим».

Ее отец был одержим фильмом Стива МакКуина об ограблении банка. Некоторые сравнили ленту со случаем с угонщиком самолета Д.Б. Купером в 1971 году, который спрыгнул с парашютом из самолета с $200 тысячами наличными и исчез в бескрайних просторах Тихоокеанского северо-запада, и больше его никогда не видели.

Ограбление Конрада тоже напоминало историю из фильма. 11 июля 1969 года он пришел на работу в Национальный банк Общества в Кливленде, куда устроился ранее кассиром. Это была пятница, впереди маячили выходные, посвященные его дню рождения, поэтому во время перерыва он купил бутылку виски и пачку сигарет. В конце дня он вошел в хранилище, незаметно сунул $215 тысяч в бумажный пакет и ушел из своей старой жизни.

Лишь в понедельник банк узнал об ограблении, что дало ему двухдневную фору. Несколько дней спустя Конрад отправил своей тогдашней девушке два письма — из Вашингтона, округ Колумбия, и Лос-Анджелеса, — в которых рассказал, как сильно он любит ее и скучает по ней. Затем дело зашло в тупик. Полиция не смогла найти его следов.

Через неделю после его исчезновения «Аполлон-11» высадил первых людей на Луну. Историческая миссия попала в заголовки газет, и вскоре пресса забыла о загадочном грабителе банка в Кливленде. Месяцы сменились годами, а затем десятилетиями.

Но следователи не сдавались. Они получали информацию о предполагаемых грабителях в различных штатах, включая Калифорнию, Гавайи, Техас и Орегон. Все версии оказались ложными. Разочарованные федеральные следователи привлекли внимание к его делу в шоу о реальных преступлениях, таких как «Самые разыскиваемые в Америке».

Тем временем бывший Тед Конрад строил новую жизнь под именем Рэндел в Массачусетсе. По иронии судьбы, он решил поселиться в пригороде к северу от Бостона, где сняли его любимый фильм «Афера Томаса Крауна».

Следователи утверждают, что Конрад был одержим лентой «Афера Томаса Крауна», фильмом Стива МакКуина 1968 года о лихом бизнесмене-миллионере, который ради развлечения грабит бостонский банк (фильм пересняли в 1990-х годах с участием Пирса Броснана). Друзья Конрада в Огайо рассказали полиции, что перед ограблением он смотрел фильм несколько раз.

По словам следователей, он даже хвастался друзьям, что устроился на работу кассиром, не сдав отпечатков пальцев, и как легко было бы украсть деньги из банка.

Эшли Рэндел считает, что ее отцу настолько понравился фильм, что он выбрал свое новое имя, Томас, как дань уважения его главному герою. Ее отец не жил так, как будто он скрывался, уверяет Эшли. Он каждый день возил ее в школу и забирал в выходные. Иногда, по ее словам, он сопровождал ее в школьных поездках.

Но после признания отца мелочи начали обретать смысл. Ее отец, в молодости чисто выбритый, всегда носил бороду и редко снимал бейсболку на публике.

И он никогда не покидал страну. Эшли рассказала, что однажды они с мамой умоляли его поехать с ними во Францию, но он отказался, заявив, что не фанат заграничных путешествий.

«Он всегда говорил, что в Соединенных Штатах можно увидеть так много интересного, что ему не нужно было покидать страну», — сказала Эшли Рэндел.

Теперь она поняла, что из-за его вымышленной личности у ее отца не было паспорта.

Эшли сказала, что она и ее мать знали, что ее отцу, вероятно, осталось жить всего несколько месяцев, поэтому решили пока не иди в полицию. Меньше всего она хотела увидеть своего больного 71-летнего отца в тюрьме за решеткой.

Эшли Рэндел рассказала, что однажды сказала отцу, что сохранит свою фамилию после замужества, чтобы она не умерла вместе с ним. Но после его признания она задалась вопросом: а была ли она вообще ее фамилией?

«Это было тяжело, осознавать, что моя фамилия в моем свидетельстве о рождении на самом деле не моя. Что она фальшивая», — сказала она. «На мгновение я задумалась, чтобы сменить фамилию».

Эшли Рэндел сказала, что она и ее мать договорились, что проведут один год, оплакивая человека, которого они потеряли, а потом расскажут его историю следователям. Они решили уведомить полицию в июне 2022 года.

Томас Рэндел умер в мае 2021 года, через два месяца после признания. Но вскоре после смерти отца, в ноябре 2021 года, в двери Эшли постучали маршалы США.

Оказывается, после того, как Рэндел умер от рака легких в мае, следователям удалось сделать первый большой прорыв в этом деле. Кто-то отправил его некролог криминальному репортеру в Огайо с пометкой, в которой говорилось, что покойным, скорее всего, был Конрад.

В некрологе дата рождения ее отца указана как 10 июля 1947 года — тот же день рождения, что и у Конрада, но на два года старше, сообщил CNN маршал США Пит Эллиотт. По словам Эллиотта, в некрологе также были перечислены имена родителей Конрада, но в конце был добавлен Рэндел.

Следователи принялись за работу и обнаружили заявление о банкротстве, поданное Рэнделом в 2014 году в федеральный суд Бостона. По словам Эллиотта, почерк соответствовал почерку заявления в колледж 1967 года, которое заполнил Конрад.

Затем следователи отправились из Кливленда в Линнфилд, чтобы подтвердить личность Конрада. Среди них был Эллиот, чей отец, Джон Эллиот, провел большую часть своей карьеры в полиции разыскивая Конрада и умер совсем недавно, в 2020 году.

Эллиот-младший, маршал США в Огайо, как и его отец, наконец-то нашел ответ на вопросы, которые ускользали от его отца на протяжении десятилетий. По словам Эллиотта, этот случай это «элегантно простая, но бесконечно сложная» загадка.

Эллиотт рассказал, что его отец потратил годы, отрабатывая ложные версии по всей стране и пропуская бейсбольные игры своего сына, и был зол, что Конрад украл деньги, которые ему, как федеральному офицеру, пришлось бы зарабатывать много лет.

«Некоторые люди изображали Конрада Робин Гудом. А мой отец называл его не иначе как вором», — сказал он.

Но тот день в ноябре 2021 года принес некоторое закрытие. Когда Эллиот постучал в дверь и представился федеральным маршалом из Огайо, Эшли Рэндел сказала, что выражение ее лица, вероятно, было красноречивым.

«Я думаю, ты знаешь, почему мы здесь», — сказал ей Эллиот, стоя у двери.

Эшли решила сделать из истории ее отца подкаст «Дымовая завеса: мой беглый папа». Работа над подкастом дала некоторые ответы, позволила ей оплакать потерю и помогла ей примириться с разными личностями своего отца. Эшли разыскала некоторых старых друзей и подруг Конрада, которые поделились историями о нем и помогли ей заполнить некоторые пробелы. Например, друзья ее отца сказали, что он свободно говорил по-французски, что ее удивило, поскольку в детстве у нее были проблемы с домашним заданием по французскому, а он не предложил помощи.